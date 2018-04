Női egyenjogúság helyett szexrabszolgák és önsanyargatás

Az elmúlt hónapokban úgy söpört végig a nemzetközi sajtón egy amerikai szekta és MLM-cég (Multi-Level Marketing) története, mintha eddig nem lett volna gyanús Keith Raniere módszere. Április végén ráadásul letartóztatták Allison Macket és a mesterét (őt korábban), mindketten életfogytiglant kaphatnak szexrabszolga-kereskedelemért. Mack ugyanis segíthetett beszervezni a szekta és Raniere áldozatait – akiket lelkileg és fizikailag is kihasználtak, bántalmaztak –, miatta léphetett kapcsolatba egykori smallville-es kolléganője, Kristin Kreuk a szervezettel. A Nxivm (ejtsd: Nexium) viszont már évtizedek óta szedi áldozatait egy női, feminista mozgalom álcája mögé bújva. A zseninek tartott Keith Raniere tízezreket hálózott be, és dollármilliókat keresett a manipulatív személyiségével. Mack 5 millió dolláros óvadék ellenében védekezhet Raniere-rel együtt szabadlábon, a cég honlapja pedig még mindig kiáll a vezető mellett. Közleményük szerint együttműködnek a hatóságokkal, hogy bebizonyítsák a vádlottak ártatlanságát.

Már kötegnyi cikk foglalkozott az elmúlt 20 évben Raniere cégeivel és a szektával, a tavaszi botrány előtt pedig tavaly ősszel jött ki egy leleplező cikk a New York Timesban: több volt tag számolt be arról, mit jelentett Keith Raniere mester legbelsőbb köreihez tartozni, és hogyan sikerült újabb és újabb résztvevőket szerezni. A Nxivm hivatalosan egy New York állambeli, önsegítő kurzusokat és életmódtanácsokat jó pénzért osztogató vállalat, amely világszerte elérhető, több tízezer elégedett jelentkezővel. Így is lehet definiálni, elvégre nem mindenki került eggyel beljebb. Az önbizalomhiánnyal küzdő vagy éppen megvezethető nők viszont léphettek egy szintet a DOS elnevezésű, exkluzív csoportba. Itt szembesültek, milyen aszketizmusra van szükség egy új életért cserébe.

Mester, kérlek jelölj meg, megtiszteltetés lenne!

A New York Timesnak többek között egy kanadai színésznő, Sarah Edmondson is nyilatkozott, aki részletesen elmesélte, mivel járt az elit klub, hogyan sanyargatták a naiv jelentkezőket. A legtöbben persze nem értesültek a Nxivm szektájáról, elvégeztek valami tanfolyamot, és folytatták az életüket, mások viszont MLM-hez híven toboroztak újabb és újabb áldozatokat. Körökre oszlott a szervezet, és minden vezető hat-hat rabszolgát gyűjtött. Sokaknak nem tűnt fel, hogy mivel állnak szemben, hiszen egy kifejezett vagány célhoz adták a nevüket: a nők érdekeit hivatottak képviselni és erősíteni, politikai hatalomra törtek volna. Ehhez viszont „katonákra” volt szükség, a szekta durva eszközeit és szabályait pedig a tagok elviselték, azt hitték, így érhetik el az álmaikat.

Edmondsont egy közeli ismerőse szervezte be – annak a Nancy Salzmannak a lánya, aki a hipnózisban jártas nővérként Raniere-rel elindította az Executive Success Programs intézményét –, és úgy beszélt neki a Nxivmről, mint egy kihagyhatatlan lehetőségről, szinte a színésznő tett szívességet azzal, hogy magáról kompromittáló adatot vagy képet küldött biztosíték gyanánt. A zsarolásra tökéletes dokumentumokat és meztelen fotókat havonta kellett feltölteni egy Dropboxba. A körök vezetőinek engedelmeskedni kellett, és ha egy kérdőjelet kaptak SMS-ben, azonnal vigyázzba álltak. Aki hibázott, az keményen megfizetett az engedetlenségért, böjtöléssel vagy fizikai bántalmazással vezekelt.

Válogatott módszerekkel törték meg a nőket, a New York Post hivatalos beszámolókra hivatkozva arról is írt, hogy egy megalázó szertartáson a bűnösöknek kamu tehéntőgyet kellett a mellkasukon viselniük. Ezen kívül alvásmegvonással, jéghideg zuhannyal és kalóriamegvonással sújtották a nőket, utóbbival azért, mert Keith Raniere a minél vékonyabb testalkatú lányokat szerette. Ezt támasztja alá, hogy ’80-as években népszerű Dinasztia című sorozat színésznője szintén elmondta a Nxivmmal való tapasztalatait. Catherine Oxenberg 26 éves lánya, India csatlakozott a csoporthoz, majd nem sokkal később rendkívül lefogyott, és bevallotta az anyjának, hogy egy éve nem menstruált, a haja pedig elkezdett hullani.

A testi fenyítés azonban nem volt elég, a nőket szó szerint megbélyegezték.

A már említett Sarah Edmondsont lesokkolta, mikor először találkozott a mesterével és a többi rabszolgával mentora, Lauren Salzman lakásán. Meztelenre vetkőztették, egy ágyra fektették, és hárman fogták le, miközben Salzmanék a csípőjébe égették a szekta jelét, egy pár centis négyzetet. Keith Raniere állítólag egyszerre 15-20 nővel vette körül magát, időközönként cserélte őket, és szexuális kapcsolatba lépett velük, rabszolgaként kezelte a háremét.

A Raniere-rel kapcsolatos történetek egészen az 1980-as évekig nyúlnak vissza, amikor egy Gina Melita nevű 15 éves lányt csábított el. Melita 2012-ben nyilatkozott az Albany Times Unionnak, és elmondta, hogy egyszerűen tökéletes áldozat volt: „Fiatal voltam, tapasztalatlan, lenyűgözött, hogy ő nem az én súlycsoportom.” Sőt, egy volt kollégája azzal is vádolta a mestert, hogy a 12 éves gyerekét molesztálta korrepetálás címen.

Feminizmus és önfejlesztés, na persze

Kívülről nézve a Nxivm és Keith Raniere sokáig a legkevésbé sem tűntek bűnözőknek. Hollywood egy része istenítette Raniere-t, a híre eljutott a Dalai lámához, és Goldie Hawn is csak akkor mondta le a szereplését a szervezet egyik eseményén, mikor a Forbes 2003-ban megkérdőjelezte Keith Raniere tevékenységét, és tételesen kikezdte a vállalatok pénzügyi tranzakcióit. A mester természetesen a nyilvánosság előtt felháborodott, hogy a rossz sajtó állt Hawn és közé. De nem egyedül őt próbálta meg behálózni a Nxivm: színésznőket, Linda Evanst, Nicki Clyne-t (a Battlestar Galacticából ismert kanadai születésű színésznő házasságot is között Allison Mackkel, hogy ne utasítsák ki az USA-ból), Allison Macket, Kristin Kreukot, Grace Parkot és komoly, befolyásos embereket (kezdve a mexikói elnök lányával) gyűjtött maga köré a felcicomázott MLM.

A Smallville című sorozatból ismert Allison Mack volt a legkitartóbb híresség, akit nem sokkal Raniere után szintén letartóztattak, mivel ő vonhatta be kolléganőjét, Kristin Kreukot is. A Nxivm a 2000-es évek közepén a capella koncerteket szervezett, ezzel is megfogva a fiatalabb, egyetemista korú nőket. Ennek bizonyítéka, hogy egy felvételen Mack Kreukkal együtt konferált a színpadon, így a színésznők aktívak részt vettek a szervezet üzenetének hirdetésében. Csakhogy ez nem egyezett a belső kör, a DOS szellemiségével, a nők a nőkért álltak ki, 2018-hoz képest kifejezetten modern céljaik voltak a nagyközönség felé. (Kristin Kreuk a letartóztatások után közleményben tudatta, hogy nem tudott semmilyen rabszolgasággal foglalkozó szektáról, és évekkel ezelőtt, 2012-ben kilépett a csoportból.)

Allison Mack folyamatosan nyitott szemmel járt, és 2016-ban még a női egyenjogúságért gyakran kiálló Emma Watsont is megpróbálta meggyőzni a Twitteren keresztül.

Én is színésznő vagyok, akárcsak te, és benne vagyok egy fantasztikus női mozgalomban, ami azt hiszem, téged is érdekelne. Szeretnék veled beszélni, ha nyitott vagy.

– írta.

De honnan, miből, kivel?

Nem lehet elég hosszan kifejteni, hogy ki is ez a Keith Rainere. Röviden egy ügyeskedő, manipulatív üzletember, aki rácsúszott a pilótajátékra, kihasználta az emberi hiszékenységet és piaci rést látott a 90-es években, Amerikában egyre erősödő életmódtanácsok iránti keresletben. De kezdjük egy kicsit korábbról: Keith Rainere első vállalkozása, Consumers’ Buyline klasszikus MLM volt, ami miatt a bíróság elé is kellett állnia. Végül 1996-ban 40 ezer dollár (~10,3 millió forint) büntetés ellenében ejtették ellene a vádakat. Raniere-t sokan korszakos zseninek tartották, és ennek adott is egy lökést, hogy 1989-ben bekerült a Guinness-rekordok könyvébe a hihetetlen magas IQ-jával. Az eredményt azonban kissé beárnyékolja, hogy a hatóságok szerint sokat bukdácsolt az iskolában, és egy üzleti ellensége kikutatta, hogy állítólag hazavivős IQ-tesztet végzett el.

De a bebukott MLM-re visszatérve, Raniere az önsegítő kurzusokra feküdt rá, és motivációs tréningeket tartott. Megalapította Executive Success Programs vállalatát, ahol tanfolyamokat, személyes programokat kínált. Ebből lett aztán a tízezrekhez eljutott Nxivm és a DOS. A szerencsések azonban csak a külső héjat ismerték, az erőszakos szektáról fogalmuk sem volt, csak a pénzüket hagyták ott.

A céghez szükséges alaptőkét feltehetően egy piszok gazdag testvérpár, Sara és Clare Bronfman biztosította. Bronfmanék tehetős kanadai zsidó család sarjai, akik az alkoholból szedték meg magukat. Ők tettek milliókat a Nxivmba, de még apjuk, Edgar Bronfman is azt mondta a 2000-es években felmerült kérdőjelek után, hogy ez egy szekta lesz. Ennek ellenére a lányoktól folyt a pénz, egyedül egy üzletember, Frank R. Parlato okozott nekik némi fejfájást. Parlatót annak idején tanácsadónak fogadták fel, majd beperelték arra hivatkozva, hogy elcsalt tőlük egymillió dollárt. Parlato tagadta a vádakat, és az ügy még mindig függőben van. A perre válaszként viszont egy honlapot hozott létre: a Frank Reporton leplezi le évek óta a szektát, ő írta meg azt is, hogy az az IQ-teszt nem biztos, hogy hiteles bizonyítéka Keith Raniere zsenialitásának. Ezen felül meglehetősen erős állításokat közöl folyamatosan az oldalán, többek között azt, hogy Raniere kiskorú, mexikói lányokkal kereskedett.

Rainere most akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat szexrabszolga-kereskedelem vádjával, ahogy bűntársa, Allison Mack is hasonló kilátások elé néz. Raniere fenntartja, hogy ártatlan, sőt, a New York Times cikke után azt nyilatkozta, hogy a történteket hibásan kötik a Nxvimhoz, és olyanok adták az arcukat és a nevüket a történetekhez, akik ellen nyomozás folyik. A Nxivm még 2017 októberében fel is jelentette a vancouveri rendőrségen Sarah Edmondsont és két társát, az ügyben azonban Raniere és Mack ellen indult most eljárás. Nagy valószínűséggel sorra esnek majd ki a csontvázak a szekrényből, és egyre több szektatag vagy szexrabszolga kerül elő.

Kiemelt kép: Allison Mack elhagyja a bíróság épületét. Getty Images / Drew Angerer