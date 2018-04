Megvan, ki rendezi Statham és A Szikla Halálos iramban-moziját

Októberben jelentette be a Universal, hogy a Halálos iramban 9 helyett előbb a Dwayne Johnson és Jason Statham főszereplésével készülő spinoffot forgatják le, hogy már 2019-ben a mozikba küldhessék.

Az utóbb a filmszériában a két akciósztár által megformált karakterek neve után Hobbs And Shaw címen készülő produkciónak tavaly már a bemutatóját is kitűzték, majd némi hallgatás után a franchise hivatalos Twitterén ma pedig bejelentették, hogy David Leitch fogja rendezni a filmet.

Please welcome David Leitch as the director of the Fast & Furious Hobbs and Shaw spinoff. pic.twitter.com/RnpN0RMko9

— Fast & Furious (@FastFurious) April 12, 2018