Meccs utáni ünneplő tömegbe hajtott egy autó Mexikóban

Meccsgyőzelmet ünneplő tömegbe hajtott egy autós a mexikói Cabo San Lucasban, írja az NBC News. A lap szerint 17 ember sérült meg, amikor az emberek épp azt ünnepelték, hogy Mexikó, a vébé egyik házigazdája, csoportelsőként jutott tovább, miután megverte Csehországot.

A rendőrség szerint az autót emberek csoportja vette körül, és áthajtott a tömegen, ami elállta az útját, de egyelőre nem tudni, miért.

A New York Times felvételek alapján azt írja, hogy az autó gyorsított, amikor embereknek hajtott, majd egy oszlopnak ütközött.