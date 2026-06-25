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Nagyvilág

Meccs utáni ünneplő tömegbe hajtott egy autó Mexikóban

24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 25. 20:50
24.hu
Legalább 17 ember sérült meg.

Meccsgyőzelmet ünneplő tömegbe hajtott egy autós a mexikói Cabo San Lucasban, írja az NBC News. A lap szerint 17 ember sérült meg, amikor az emberek épp azt ünnepelték, hogy Mexikó, a vébé egyik házigazdája, csoportelsőként jutott tovább, miután megverte Csehországot.

A rendőrség szerint az autót emberek csoportja vette körül, és áthajtott a tömegen, ami elállta az útját, de egyelőre nem tudni, miért.

A New York Times felvételek alapján azt írja, hogy az autó gyorsított, amikor embereknek hajtott, majd egy oszlopnak ütközött.

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