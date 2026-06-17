2,3 milliárd eurót szabadít fel Ukrajna számára az Európai Unió a jövő héten

Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben – közölte Maros Sefcovic kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban, szerdán.

Az MTI szemléje szerint az uniós biztos arról is beszélt, hogy az EU-nak továbbra is azon kell munkálkodnia, hogy kereskedelmi védelmi politikája hatékony legyen a diverzifikáció által, illetve még több szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével. Európa csak így tudja szerinte gazdasága ellenálló képességét erősíteni és iparának versenyképességét segíteni.

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke a Patrióták Európáért frakció első alelnöke a képviselőcsoport nevében elmondott beszédében az EU bővítésével kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna uniós csatlakozása veszélyt jelent úgy a mezőgazdaságra, a munkaerőpiacra, mint a biztonságra nézve. „Most mégis úgy nyitották meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, hogy a legalapvetőbb feltételek sem teljesülnek” – mondta.

A június 12-én hatályba lépett migrációs paktummal kapcsolatban is szól a politikus: elmondta, hogy szerinte a jogszabálycsomag nem a megoldás, hanem a probléma része. Nem teszi az Uniót felkészültebbé egy esetleges újabb migrációs válság kezelésére. A Patrióták határozottan elutasítják ezt a paktumot – jelentette ki. „Álláspontunk világos: meg kell védenünk Európa külső határait és meg kell állítanunk az illegális migrációt, hogy megőrizzük Európa kulturális identitását és polgárainak biztonságát. Mi, Patrióták, gyökeres változást szeretnénk egy biztonságosabb, versenyképesebb és józanabb Európáért” – tette hozzá.