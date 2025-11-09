Videó
Színes egyenruha, pókerarc: mit csinál egy svájci gárdista?
A Svájci Gárda a világ talán legismertebb testőrsége, a mindenkori pápát védi már több mint 500 éve. Míg a vatikáni közigazgatásban újabban nők is tölthetnek már be akár vezető tisztségeket, a Gárdának csak svájci állampolgárságú, fiatal, nőtlen férfiak lehetnek a tagjai. Dario 2025-ben csatlakozott a Gárdához, az eskütételen – 60 év után először – a pápa, XIV. Leó is részt vett. Mire kell számítania egy fiatalnak, aki be akar kerülni? A Deutsche Welle riportja.
