Nyugdíjaskorú orvosok tartják fent az állami egészségügyet Bulgáriában is

Kétszer annyi orvostanhallgató tanul Bulgáriában lakosságarányosan, mint az EU többi országában. Az orvoshiány mégis hatalmas, miután sok fiatal medikus az alacsony bérek miatt inkább Nyugat-Európa felé veszi az irányt. A 87 éves orvosnő, Milka Bogoeva még mindig praktizál Bulgária egyik vidéki kórházában, ahol a dolgozó orvosok 70 százaléka már elérte a nyugdíjkorhatárt. A Deutsche Welle riportja.