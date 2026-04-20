Az orosz barát Rumen Radev pártja nyerte a választást Bulgáriában az exit pollok alapján

Az exit pollok szerint Rumen Radev Progresszív Bulgária nevű pártja a szavazatok 44 százalékát szerezhette meg a vasárnapi választásokon, messze megelőzve a hosszú ideig kormányzó GERB-et, amely mindössze 12,5 százalékon áll – írja a Reuters. Amennyiben az eredményeket megerősítik, ez az egyik legerősebb egyéni párteredmény lenne Bulgáriában egy egész nemzedék óta, és akár parlamenti többséget is jelenthet.

Radev, aki januárban mondott le államfői tisztségéről az indulás miatt, a politikai instabilitás, a korrupció és az öt év alatt nyolc választás miatt kiábrándult választók támogatását lovagolta meg. Nőtt a részvétel is: az exit poll szerint 47 százalékos volt, szemben az előző választás 39 százalékával.

A kapcsolatok javítása Oroszországgal

Az előző kormány a megélhetési költségek emelkedése, az euró januári bevezetése utáni elégedetlenség és az adóemeléseket tartalmazó költségvetés elleni tiltakozások miatt bukott meg.

Radev programjában az Oroszországgal való kapcsolatok javítását, az orosz energiaimport helyreállítását és az EU energiapolitikájának bírálatát hangsúlyozta, emiatt gyakran hasonlították a magyar politikához, azon belül is a Fideszhez és Orbán Viktorhoz. Bár euroszkeptikus, azt mondta, Bulgária folytatja európai útját, csak „pragmatikusabb” megközelítésre van szükség. Jelezte, hogy kész együttműködni a harmadik helyen végző, EU-párti reformer koalícióval is, és kisebbségi kormány lehetőségét sem zárta ki.

A végleges eredményeket hétfőn teszik közzé.