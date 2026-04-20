Trolibusz hajtott egy salzburgi szupermarketbe, egy ember meghalt

Trolibusz hajtott bele egy szupermarketbe Salzburgban hétfőn kora délután, a balesetben egy ember meghalt, további hét pedig megsérült – írja az MTI az osztrák Vöröskereszt egyik szóvivőjének közlése alapján. A baleset a város északi részén Itzling kerületben, egy útkereszteződésben történt.

A Vöröskereszt közlése szerint a sérülteket kórházban ápolják, és kettőjük, köztük a sofőr, állapota súlyos.

Egy járókelő az áldozat

A hatóságok tájékoztatása szerint valószínű, hogy az 59 éves sofőr a baleset előtt szélütést kapott és elvesztette ellenőrzését a jármű felett. A halálos áldozat egy 55 éves járókelő volt, aki a helyszínen meghalt. A sérültek zömében a trolibusz utasai voltak.

A salzburgi tömegközlekedési vállalat közleményében „mély megdöbbenéssel” reagált a tragikus balesetre. A cég hozzátette: