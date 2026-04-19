Lövöldözés volt Louisianában, nyolc gyermek meghalt

A lövöldözés egy családi vita során robbant ki.
2026. 04. 19. 18:28
A louisianai rendőrség bejelentette: nyolc gyermek vesztette életét Shreveportban, egy családi vita nyomán kialakult lövöldözéssorozatban helyi idő szerint április 19-én, vasárnap reggel – számol be a The Independent. Wayne Smith, a helyi rendőrkapitányság vezetője kiemelte:

az áldozatok életkora 1 és 14 év között volt.

Az esetben összesen 10 embert lőttek meg, a feltételezés szerint az elkövető egyedül volt. A támadó több épületben is gyilkolt.

Smith szerint a feltételezett elkövető autóval elmenekült, majd a hatóságok az üldözés során Bossier Cityben halálosan megsebesítették. A The Washington Post szerint a támadó egy lopott autóval menekült, az üldözés és a lövöldözés során a gyanúsítotton kívül más nem sérült meg.

A hatóságok közölték, hogy még mindig gyűjtik az információkat. A bűntény három helyszínt is érint, Smith szerint a lelőtt gyermekek közül néhányan rokonságban álltak a gyanúsítottal. „Ez egy olyan kiterjedt helyszín, amilyet a legtöbbünk még soha nem látott” – tette hozzá a rendőr.

Norvégia nyárig megegyezne az új magyar kormánnyal az EGT-alapból Magyarországnak járó 92 milliárd forint sorsáról
Auschwitzi szögesdrót, naprepülő és néma ügyvédek a hét képein
„Hallottuk, hogy Eric szeret flörtölni” – többszörös szexuális erőszak vádjába bukott bele a Demokrata Párt feltörekvő képviselője
„Harcolhatsz egy kávézóból is. Ülhetsz egy laptop mögött kávét szürcsölgetve, miközben egy drónt irányítasz” – Kátya már több mint egy évtizede háborúzik az oroszokkal
Selyemzsinórt kapott Orbántól, most kiderült, hol folytatja a parlamentből kieső fideszes képviselő
