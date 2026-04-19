Lövöldözés volt Louisianában, nyolc gyermek meghalt

A louisianai rendőrség bejelentette: nyolc gyermek vesztette életét Shreveportban, egy családi vita nyomán kialakult lövöldözéssorozatban helyi idő szerint április 19-én, vasárnap reggel – számol be a The Independent. Wayne Smith, a helyi rendőrkapitányság vezetője kiemelte:

az áldozatok életkora 1 és 14 év között volt.

Az esetben összesen 10 embert lőttek meg, a feltételezés szerint az elkövető egyedül volt. A támadó több épületben is gyilkolt.

Smith szerint a feltételezett elkövető autóval elmenekült, majd a hatóságok az üldözés során Bossier Cityben halálosan megsebesítették. A The Washington Post szerint a támadó egy lopott autóval menekült, az üldözés és a lövöldözés során a gyanúsítotton kívül más nem sérült meg.

A hatóságok közölték, hogy még mindig gyűjtik az információkat. A bűntény három helyszínt is érint, Smith szerint a lelőtt gyermekek közül néhányan rokonságban álltak a gyanúsítottal. „Ez egy olyan kiterjedt helyszín, amilyet a legtöbbünk még soha nem látott” – tette hozzá a rendőr.