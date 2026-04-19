Megdobálták a brit koronaékszereket, bíróság elé kell állniuk

Nyolc embert vádoltak meg rongálással két londoni akció miatt, amelyek a Ritz Hotelt és a Tower területén található koronaékszerek ellen irányultak – írja a The Independent. A felelősséget a Take Back Power nevű, magát erőszakmentes polgári ellenállási csoportként meghatározó szervezet vállalta.

A vádak szerint az aktivisták decemberben almás süteményt és vaníliasodót dobtak a koronaékszereket védő vitrinre, néhány nappal korábban pedig trágyát borítottak a Ritz karácsonyfája mellé. A Metropolitan Police szerint négy embert a Ritz elleni akció, további négyet pedig a Towerben történt incidens miatt állítanak bíróság elé áprilisban.

Élelmiszerlopás is kapcsolódik a Take Back Powerhez

Az ügyhöz kapcsolódik egy márciusi, szervezett bolti lopási akció is, amely során a csoport állítása szerint élelmiszereket „szabadítottak fel” és juttattak el élelmiszerbankoknak. Egy 66 éves férfit emiatt lopással vádolnak, miután állítólag részt vett egy Sainsbury’s áruház elleni akcióban.

A rendőrség közben több embert őrizetbe vett egy londoni képzésen, amelyet a hatóságok szerint tömeges bolti lopások előkészítésére használhattak. A csoport szóvivője ezzel szemben azt állította, hogy a résztvevők csupán erőszakmentes módszerekről tanultak.

James Harman helyettes rendőrfőnök hangsúlyozta: különbséget kell tenni törvényes tiltakozás és bűncselekmény között. Mint mondta, a rendőrség fellép az olyan tevékenységekkel szemben, mint a lopás, rongálás vagy jogellenes üzletfoglalás, mivel a közvélemény ezt várja el.