Süteménnyel kenték össze aktivisták a brit korona vitrinjét a londoni Towerben

Lezárta szombaton a rendőrség a londoni Tower egy részét, miután tiltakozók étellel kenték össze a brit korona kiállítási vitrinjének üvegét. Az MTI írása szerint négy embert vettek őrizetbe a helyszínen.

Az incidens a Temze partján álló, az elmúlt évszázadokban királyi székhelyként, börtönként, vesztőhelyként és erődként is használt, jelenleg múzeumként szolgáló kastély kincstárában, a koronaékszereket is őrző Jewel House-ban történt. Az eset után ezt az épületet zárták le a hatóságok a vizsgálat idejére. A Scotland Yard szombati beszámolója szerint az őrizetbe vett négy személy a Take Back Power nevű, magát erőszakmentes civil ellenállási mozgalomként leíró szervezet tagja. A csoport meghirdetett céljai között szerepel a vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetése és a gazdagok nagyarányú adóztatásának elérése. A szervezet négy aktivistája a rendőrségi tájékoztatás szerint szombaton vaníliakrémmel és almás süteménnyel kente össze a 3170 drágakővel, köztük kétezer gyémánttal ékesített birodalmi állami korona, az Imperial State Crown kiállítási vitrinjének üvegét.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets. We need a House of the People to tax the rich. Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Az aktivisták az akció során, a korona összekent vitrinje előtt egyebek között annak adtak hangot, hogy hajléktalanok halnak meg Nagy-Britannia utcáin, és a jelenlegi téli időszak a legveszélyesebb számukra. „Mindeközben a gazdagok még több vagyont halmoznak fel, és ez gusztustalan” – hangoztatta egyikük.

A szervezet a Towerben végrehajtott szombati akció utáni közleményében azt követelte, hogy a brit kormány hozzon létre egy állandó jellegű állampolgári nemzetgyűlést Népi Kamara névvel, amelynek jogkörei közé tartozna a szélsőségesen nagy vagyonok megadóztatása. A közlemény szerint Nagy-Britanniát tönkreteszi az a tény, hogy „a szupergazdagok milliárdokat vágnak zsebre, miközben a dolgozó emberek megélhetési gondokkal küszködnek”.

A korona vitrinjét összekenő aktivistákat és két további társukat a rendőrök szándékos rongálás gyanújával vették őrizetbe, bár az üveg mögött lévő koronát az incidens során nem érte károsodás.