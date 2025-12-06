nagy-britanniakoronakoronaékszertake back power
Süteménnyel kenték össze aktivisták a brit korona vitrinjét a londoni Towerben

admin Rugli Tamás
2025. 12. 06. 16:00

Lezárta szombaton a rendőrség a londoni Tower egy részét, miután tiltakozók étellel kenték össze a brit korona kiállítási vitrinjének üvegét. Az MTI írása szerint négy embert vettek őrizetbe a helyszínen.

Az incidens a Temze partján álló, az elmúlt évszázadokban királyi székhelyként, börtönként, vesztőhelyként és erődként is használt, jelenleg múzeumként szolgáló kastély kincstárában, a koronaékszereket is őrző Jewel House-ban történt. Az eset után ezt az épületet zárták le a hatóságok a vizsgálat idejére. A Scotland Yard szombati beszámolója szerint az őrizetbe vett négy személy a Take Back Power nevű, magát erőszakmentes civil ellenállási mozgalomként leíró szervezet tagja. A csoport meghirdetett céljai között szerepel a vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetése és a gazdagok nagyarányú adóztatásának elérése. A szervezet négy aktivistája a rendőrségi tájékoztatás szerint szombaton vaníliakrémmel és almás süteménnyel kente össze a 3170 drágakővel, köztük kétezer gyémánttal ékesített birodalmi állami korona, az Imperial State Crown kiállítási vitrinjének üvegét.

Az aktivisták az akció során, a korona összekent vitrinje előtt egyebek között annak adtak hangot, hogy hajléktalanok halnak meg Nagy-Britannia utcáin, és a jelenlegi téli időszak a legveszélyesebb számukra. „Mindeközben a gazdagok még több vagyont halmoznak fel, és ez gusztustalan” – hangoztatta egyikük.

A szervezet a Towerben végrehajtott szombati akció utáni közleményében azt követelte, hogy a brit kormány hozzon létre egy állandó jellegű állampolgári nemzetgyűlést Népi Kamara névvel, amelynek jogkörei közé tartozna a szélsőségesen nagy vagyonok megadóztatása. A közlemény szerint Nagy-Britanniát tönkreteszi az a tény, hogy „a szupergazdagok milliárdokat vágnak zsebre, miközben a dolgozó emberek megélhetési gondokkal küszködnek”.

A korona vitrinjét összekenő aktivistákat és két további társukat a rendőrök szándékos rongálás gyanújával vették őrizetbe, bár az üveg mögött lévő koronát az incidens során nem érte károsodás.

