Megbukott az előzetes biztonsági átvilágításon a februárban letartóztatott Peter Mandelson, mégis kiküldték Washingtonba

Februárban letartóztatták Peter Mandelsont, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét Londonban a Jeffrey Epsteinnel ápolt szoros kapcsolatával összefüggésben. A 72 éves Mandelsont szeptemberben távolították el a brit diplomáciai szolgálat legrangosabb posztjáról, miután nyilvánossá vált, milyen szoros barátság fűzte a néhai szexuális ragadozó Epsteinhez.

A közhivatali visszaéléssel gyanúsított diplomata ügyében most újabb botrány van kialakulóban. A Guardian információi szerint ugyanis Peter Mandelson nem ment át az előzetes biztonsági átvilágításon, de a Külügyminisztérium felülbírálta a döntést, hogy biztosítsa az Egyesült Államokba akkreditált nagyköveti posztjának elfoglalását.

A brit lap forrásai szerint Mandelsonnak először 2025 januárjában tagadták meg az engedély kiadását az átvilágítás során végzett szigorúan bizalmas háttérellenőrzés után.

Keir Starmer miniszterelnök viszont addigra bejelentette, hogy Mandelsont nevezi ki az Egyesült Királyság washingtoni fődiplomatájává, ami dilemmát okozott a Külügyminisztérium tisztviselőinek. Végül a külügyben döntöttek úgy, hogy egy ritkán használt felhatalmazással felülbírálják az átvilágítás eredményét. Az átvilágítás kudarcát korábban nem hozták nyilvánosságra.

A Downing Street csütörtök késő este közleményt adott ki, amelyben megerősítette a Guardian történetét.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a miniszterelnöknek nem volt tudomása arról, hogy a biztonsági tisztviselők azt tanácsolták, hogy töröljék Mandelson kinevezését. A miniszterelnök hivatala szerint az ügyben a felelősség a Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatalt (FCDO) terheli.