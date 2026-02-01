svájci diszkótűzsvájci tűzvészsvájcle constellation
Svájci diszkótűz: 41-re emelkedett a halálos áldozatok száma

Fabrice COFFRINI / AFP
A Le Constellation bejárata 2026 januárjának végén.
2026. 02. 01. 18:48
A svájci hatóságok február 1-én arról számoltak be, hogy meghalt az a 18 éves fiatal, aki az alpesi üdülőhelyen, Crans-Montanában található Le Constellation bár szilveszteri bulija során kitört tűzvészben sérült meg – írja a Reuters. Svájc modern kori történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájának így már 41 halálos áldozata van.

A svájci állampolgárságú fiatal férfit egy zürichi kórházban ápolták, ám január 31-én életét vesztette.

A tűzeset áldozatainak többsége tinédzser, a 116 sérült közül néhányan még mindig kórházban vannak súlyos sérülésekkel.

Több százan emlékeztek meg az áldozatokról

Január 31-én több száz ember vonult fel a gyászoló szülőkkel együtt a Lausanne közelében fekvő Lutry városában. Egy transzparenst is kifeszítettek, amelyen igazságszolgáltatást követeltek. „Ma csak igazságot és igazságszolgáltatást kérünk, utána pedig gyászolni fogunk” – mondta beszédében Laetitia Brodard-Sitre, aki 17 éves fiát, Arthurt vesztette el a balesetben.

A vizsgálatok szerint a katasztrófát magasba emelt csillagszórók okozták. A nyomozás alapján a bár egyik kijárata a katasztrófa idején zárva volt, a Le Constellationban pedig a tűzeset előtt öt éven át nem volt biztonsági ellenőrzés. A szórakozóhely tulajdonosát letartóztatták.

A baleset diplomáciai feszültséget is okozott. A katasztrófában olasz állampolgárok is életüket vesztették, Olaszországban pedig többen tiltakoztak, amiért a bár tulajdonosa óvadék ellenében szabadulhatott. A svájci hatóságok a héten közölték, hogy hozzáférést biztosítanak a római ügyészségnek az összegyűjtött bizonyítékokhoz.

