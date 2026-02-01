iránforradalmi gárdaterrorszervezeteurópai unió
Nagyvilág

Terrorszervezetté nyilvánította Irán az uniós hadseregeket

Hossein Fatemi / Middle East Images / Middle East Images via AFP
24.hu
2026. 02. 01. 10:33
Hossein Fatemi / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Irán vasárnap terrorszervezetté nyilvánította az európai országok hadseregeit, miután az Európai Unió hasonlóan járt el az iráni Forradalmi Gárdával szemben, amelyet a kormányellenes tiltakozó mozgalom elnyomásának összehangolásával vádol – adta hírül az MTI.

A tüntetések kezdete óta – amelyek során ezrek haltak meg – Iránra nemzetközi nyomás nehezedik. Az Egyesült Államok többször fenyegetett katonai beavatkozással, bár a felek nyilatkozataiból később úgy tűnt, hogy a diplomáciai utat választják.

A Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítésével kapcsolatos ellenintézkedésekre vonatkozó törvény 7. cikke értelmében terrorszervezeteknek tekintjük az európai országok hadseregeit

– jelentette ki vasárnap Mohammed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke, annak a napnak a 47. évfordulóján, amelyen Khomeini ajatollah, az Iráni Iszlám Köztársaság alapítója visszatért Iránba.

Az 1979-ben Irán legfelsőbb vezetője által létrehozott forradalmi gárdát a hatalom ideológiai hadseregének tekintik. Rendkívül szervezett, és irányítja az iráni gazdaság jelentős területeit. Egyelőre nem tudni, milyen következményei lesznek az iráni döntésnek.Mivel a magyar honvédség is az uniós államok hadseregei közé tartozik, így a terrorszervezetté nyilvánítás iráni részről a magyar haderőre is vonatkozik.

A már idézett törvényt 2019-ben fogadta el Teherán, a Washington által hozott intézkedésekre reagálva. Az Európai Unió csütörtökön hozta meg az intézkedést, követve az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália példáját, amelyek 2019-ben, 2024-ben, illetve 2025-ben döntöttek az iráni Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánításáról.

Az Egyesült Államok tucatnyi hadihajót, közöttük az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót – vonultatott fel a Perzsa(Arab)-öbölbe, Irán pedig vasárnap kezd tengerészeti hadgyakorlatot az Ormuzi-szorosban. Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton viszont kijelentette, hogy sem Iránnak, sem az Egyesült Államoknak nem áll érdekében egy háború, és a diplomáciai megoldás mellett tette le a voksát.

Egy magas rangú iráni vezető szerint sikerült „előrehaladást” elérni a Washingtonnal folytatandó „tárgyalások” érdekében. Az iráni vezetés január eleje óta elnyomja a tüntetéseket, amelyek eleinte a magas árak miatt indultak, majd a hatalom ellen irányultak.

Az HRANA emberi jogi civil szervezet, amelynek az Egyesült Államokban van a székhelye, azt közölte, hogy a tüntetéseken 6713 ember halt meg, közöttük 137 gyermek. A szervezet további 17 ezer esetleges haláleset ügyében nyomoz. Az iráni hatóságok elismerik, hogy ezren haltak meg a tüntetéseken, de azt állítják, hogy az áldozatok túlnyomó többsége a biztonsági erők tagja, illetve „terroristák” által meggyilkolt járókelő volt. (MTI)

Kapcsolódó
Turistaként a forradalomban – tíz nap Iránban
Kollégánk január elején, turistaként érkezett Iránba, ahol azokban a napokban az iszlamista rezsim története egyik legnagyobb kihívásával nézett szembe százezres tüntetések képében. Úti beszámoló.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Arcplasztikát kapnak sebesült ukrán katonák
Szinte havonta jár Orbánhoz az elítélt boszniai elnök
„Belenyugodott mindenki abba, hogy még leányágon is Tisza fog itt uralkodni” – összehasonlítottuk „a generális” és Orbán Viktor hosszú kormányzását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik