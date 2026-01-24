Tíz gyilkosságért ítélték el, de több mint száz embert ölhetett meg egy német ápoló

Újra megnyitották egy már lezártnak hitt sorozatgyilkossági ügy aktáját Németországban miután kiderült, egy korábban tíz gyilkosságért elítélt ápoló további több mint száz ember haláláért lehet felelős – írja a BBC.

Aachenben tavaly novemberben ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre egy korábban életvégi ellátásban ápolóként dolgozó férfit, akit 10 gyilkossággal és 27 gyilkossági kísérlettel vádoltak. A férfi egy würseleni kórházban, az éjszakás műszakjai során, orvosi indok nélkül, nagy dózisban adott be nyugtatókat és fájdalomcsillapítókat idős, súlyos betegeknek. Az ügyészség szerint a vádlott esetenként többször is beadta a gyógyszereket a betegeknek, miközben tisztában volt vele, hogy tettének végzetes következményei lehetnek.

A vád szerint a szerint az ápoló érzéketlen volt a páciensekkel szemben, tetteit az motiválta, hogy megkönnyítse maga számára az éjszakás műszakokat, illetve az, hogy élet és halál urának érezhette magát. A férfi ártatlannak vallotta magát és azt állította, hogy csak segíteni akart a betegeknek, hogy nyugodtan alhassanak.

Katja Schlenkermann-Pitts aacheni főügyész közölte, nagyszámú haláleset aktáit vizsgálják, ugyanakkor hangsúlyozta, ezekkel kapcsolatban egyelőre előzetes gyanú merült, amit nem biztos, hogy minden esetben igazolnak majd a későbbi vizsgálatok.

Az eredeti ügyben 2023 decembere és 2024 májusa között bekövetkezett haláleseteket vizsgáltak, az ápoló 2020-ban kezdett el a würseleni kórházban dolgozni, azt megelőzően pedig egy kölni kórházban dolgozott. A jelenleg zajló nyomozásban eddig nagyjából hatvan elhunyt exhumálását rendelték el, melyek közül többet Kölnben hajtanak végre.

Az ügy sokban emlékeztet a volt ápoló Niels Högel esetére, akit 2019-ben 85 ember meggyilkolása miatt ítéltek életfogytig tartó börtönbüntetésre.