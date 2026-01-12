Eljárás indult az amerikai jegybankelnök ellen

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma eljárást indított Jerome Powell jegybankelnök ellen, akit a Kongresszus előtt tavaly nyáron tett, a Fed washingtoni székházának felújításához kapcsolódó nyilatkozata miatt idéztek be – írta a Reuters. Ezek a Fed-központ 2,5 milliárd dolláros felújítási projektjének költségtúllépéséről szóltak.

Ez az új fenyegetés nem a tavaly júniusi tanúvallomásomról vagy az épületfelújításról szól. Ezek csak ürügyek. A büntetőeljárással való fenyegetés következménye annak, hogy a Federal Reserve a közérdek legjobb megítélése alapján határozza meg a kamatokat, nem pedig az elnök preferenciái szerint

– jelentette ki Powell, aki az ügyet „példa nélküli lépésnek” nevezte, melyet szerinte a Trump-kormány folyamatos fenyegetéseinek és nyomásgyakorlásának tágabb összefüggésében kell értelmezni.

Donald Trump állítása szerint nem tud az Igazságügyi Minisztérium lépéseiről. „Nem tudok róla semmit, de kétségtelenül nem végzi jól a munkáját a Fednél, és az építkezéseknél sem” – fogalmazott az elnök.

Az Igazságügyi Minisztérium szóvivője nem kommentálta az ügyet, de közölte: a főügyész utasította az ügyészeket, hogy kiemelten vizsgálják az adófizetői pénzekkel való visszaéléseket.

A lap szerint a tét a jegybank függetlensége, vagyis az, hogy az Egyesült Államok monetáris politikáját választott politikusok befolyásától mentesen határozhassa meg. Az ügy mintegy két héttel azelőtt robbant ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság tárgyalná Lisa Cook Fed-kormányzó ügyét, akit Donald Trump el szeretne mozdítani a pozíciójából.

Trump januári hivatalba lépése óta követeli a kamatok drasztikus csökkentését, a Fed politikáját okolva a gazdaság visszafogásáért, és többször is felvetette Powell leváltását, annak ellenére, hogy a Fed elnökét jogi védelem illeti meg. Powell, akit Trump 2018-ban nevezett ki Fed-elnöknek, májusban tölti ki mandátumát, de jogilag nem köteles távozni. Több elemző szerint a mostani lépések növelik annak esélyét, hogy Powell, dacolva a nyomással hivatalában maradjon.