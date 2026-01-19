Ketten életüket vesztették, hatan megsebesültek egy hétfőn délelőtt tíz óra körül történt lövöldözésben az észak-csehországi Chribská kisváros polgármesteri hivatalában.

A lövöldözésben két férfi, a városháza egyik alkalmazottja és a támadó halt meg. Emellett hatan megsebesültek, az egyik nő állapota kritikus, míg két másik civilé közepesen súlyos. Két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett – mondta Martin Vondrácek országos rendőrfőkapitány.

Lubomír Metnar belügyminiszter a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a támadó pisztollyal lövöldözött, de több lőfegyver is volt nála, fegyvertartási engedélye viszont nem volt. A támadó valószínűleg öngyilkos lett, ezt azonban csak a későbbi vizsgálatok tudják biztosan megállapítani.

A bűntény háttere egyelőre nem világos. A rendőrkapitány szerint valószínűleg megromlott emberi kapcsolatokról lehet szó, a terrorizmus és a radikalizmus, mint ok kizárható.

A hatóságok a polgármesteri hivatalt és környékét lezárták. Az épületet ellenőrzésünk alatt tartjuk, további veszély nem áll fenn, írta a cseh rendőrség délben kiadott tájékoztatója.

cseh-német-lengyel hármashatárnál, az úgynevezett sluknovi háromszögben fekvő Chribskának mintegy 1300 lakosa van. (via MTI)