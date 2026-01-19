Egyre gyorsabban fogy Kína

Kína népessége 2025-ben a negyedik egymást követő évben csökkent, miközben a születési ráta történelmi mélypontra süllyedt – derült ki a kínai statisztikai hivatal (NBS) hétfőn közzétett adataiból amit az MTI ismertetett.

Korábban Kína volt a világ legnépesebb országa pár éve India megelőzte: Kína lakossága 2025 végén 1 milliárd 404,89 millió volt, ami 3,39 milliós csökkenést jelent az előző évhez képest. A visszaesés gyorsabb volt, mint 2024-ben. A születések száma 7,92 millióra esett vissza, ami 17 százalékkal kevesebb a 2024-ben regisztrált 9,54 milliónál. A halálozások száma ugyanakkor 11,31 millióra nőtt az egy évvel korábbi 10,93 millióról.

A születési ráta 2025-ben ezer lakosra vetítve 5,63 volt, ami a legalacsonyabb érték az 1949-ben megalapított Kínai Népköztársaság történetében. A halálozási ráta 8,04 ezrelékre emelkedett, ami 1968 óta a legmagasabb szint.

Öregszik a kínai társadalom

Szakértők szerint a népességcsökkenés és a gyors ütemű elöregedés egyre nagyobb kihívást jelent Peking gazdaságpolitikai tervei számára, különösen a belső fogyasztás élénkítése és az államadósság kezelése terén. A 60 év felettiek aránya 2025-ben megközelítette a teljes népesség 23 százalékát. Előrejelzések szerint 2035-re számuk elérheti a 400 milliót, amely elemzők szerint jelentős terhet róhat a munkaerőpiacra és a nyugdíjrendszerre. A kormány tavaly a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével reagált: a férfiak esetében 63 évre, a nőknél 58 évre nő a munkában eltöltendő idő.

A házasságkötések száma is visszaesett: az elérhető adatok szerint 2024-ben több mint ötödével csökkent, 6,1 millió pár regisztrált házasságot a 2023-as 7,68 millió után. A házasságok számát a demográfusok a születések egyik előrejelző mutatójának tekintik.

Hiába ösztönzik a gyermekvállalást

A hatóságok több intézkedéssel próbálják ösztönözni a gyermekvállalást, köztük gyermekenként éves támogatással és azzal a vállalással, hogy 2026-tól a terhességgel kapcsolatos egészségügyi költségek teljes egészében megtérülnek. Májusban azt is engedélyezték, hogy a párok lakóhelyüktől függetlenül köthessenek házasságot, ami az adatok szerint átmenetileg növelte a házasságkötések számát 2025 harmadik negyedévében.

Kína termékenységi rátája továbbra is a világ legalacsonyabbjai közé tartozik, megközelítőleg egy gyermek jut egy nőre, jóval a népesség szinten tartásához szükséges 2,1-es érték alatt. Az ENSZ előrejelzése szerint a szülőképes korú nők száma a század végére kevesebb mint 100 millióra csökkenhet.