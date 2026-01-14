Világjárvány méreteit ölti a gyermekek elleni erőszak

Világszerte több mint 1 milliárd, ma már 15 évnél idősebb ember számolt be arról, hogy gyermekkorában szexuális erőszakot élt át egy 2023-as elemzés szerint – szemlézi egy tudományos folyóirat cikkét az elitmed.hu. A kutatásról beszámoló The Lancet Child & Adolescent Health nevű tudományos folyóirat szerint a jelenség nem elszigetelt, hanem egy minden társadalmat átszövő, súlyos közegészségügyi probléma.

Rosszabb kilátások

A 18. életévüket betöltő minden ötödik lány és minden hetedik fiú tapasztalt már szexuális erőszakot.

Az erőszak túlélőinek egészségügyi kilátásai jelentősen romlanak: gyakoribb körükben a krónikus betegség, a tartós fogyatékosság és a korai halálozás. A gyermekkorban elszenvedett szexuális erőszak legnagyobb mértékben az önsértéshez, a skizofréniához és a szorongásos zavarokhoz járul hozzá. A gyermekkorban átélt szexuális erőszak serdülő lányok és nők esetében az ötödik legfontosabb kockázati tényező az egészségveszteség szempontjából.

A halálozásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a gyermekekkel szembeni szexuális erőszakhoz leggyakrabban az önsértésből fakadó, valamint a HIV/AIDS-hez és a 2-es típusú cukorbetegséghez köthető halálesetek társulnak. A cikk a testi fenyítésről is említést tesz, mely súlyos, hosszú távú következményekkel jár a fiatalokra nézve: rontja a kognitív és érzelmi stabilitást, akadályozza az iskolai teljesítményt, és növeli a viselkedési problémák kockázatát.

A bántalmazások halmozódnak

Aki valamilyen bántalmazást szenved el, nagyobb eséllyel találkozik más típusú erőszakkal is – otthon, az iskolában, a közösségben vagy az online térben. A lap cáfolja azt a tévhitet is, hogy az online bántalmazás teljesen elkülönülő jelenség: egyre több adat bizonyítja, hogy a digitális és a személyes, „offline” erőszak gyakran együtt jár. Ráadásul a mai fiatalok számára az online és offline világ közti határ egyre inkább elmosódik. A folyóirat szerint ezért elengedhetetlen gyermekvédelmi szempontból egyben kezelni ezt a két világot.

A nemzetközi közösség már kötelezettséget vállalt a gyermekek védelmére: a fenntartható fejlődési célok (SDG) 16.2-es pontjában az erőszak minden formájának felszámolását tűzte ki célul 2030-ig. 2024-ben 106 ország – köztük Magyarország is – tett ígéretet konkrét lépésekre az első globális miniszteri konferencián Kolumbiában. Egy évvel később már 64 ország számolt be valamilyen előrelépésről, de Magyarország nem volt közöttük.