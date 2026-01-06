ensznicolas madurovenezuelaamerikai beavatkozás
Nagyvilág

ENSZ: A világ kevésbé biztonságos Maduro elrablása után

Miguel Gutiérrez / MTI / EPA / EFE
Nicolás Maduro venezuelai elnök (balra) és védelmi minisztere, Vladimir Padrino López,
24.hu
2026. 01. 06. 13:41
Miguel Gutiérrez / MTI / EPA / EFE
Nicolás Maduro venezuelai elnök (balra) és védelmi minisztere, Vladimir Padrino López,

A nemzetközi közösségnek világossá kell tennie, hogy az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása a nemzetközi jog megsértését jelenti, és a világot kevésbé biztonságossá teszi – közölte az ENSZ emberi jogi hivatala kedden Genfben.

Az amerikai erők a múlt hét végén egy meglepetésszerű műveletben eltávolították a hatalomból Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Maduro ellen az Egyesült Államokban vádat emeltek egyebek között kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó terrorizmus miatt. Venezuela alelnökét időközben feleskették, így ideiglenes államfőként átvette az ország vezetését.

„Egyértelmű, hogy a művelet aláásta a nemzetközi jog egyik alapelvét, amely szerint az államok nem fenyegetőzhetnek és nem alkalmazhatnak erőszakot más országok területi integritása vagy politikai függetlensége ellen” – közölte az ENSZ-hivatal kedden. „A nemzetközi közösségnek egységesen kell fellépnie ennek az elvnek az érvényesítése érdekében” – mondta újságíróknak Ravina Shamdasani, a hivatal szóvivője.

Szerinte a katonai beavatkozás messze nem az emberi jogok győzelme, hanem aláássa a nemzetközi biztonság rendszerét, és minden országot kevésbé biztonságossá tesz.

Azt az üzenetet közvetíti, hogy az erősebbek bármit megtehetnek

– tette hozzá.

Shamdasani szerint Venezuela jövőjéről kizárólag a venezuelai nép jogosult dönteni. Figyelmeztetett arra is, hogy az instabilitás és a további fegyverkezés csak tovább rontaná az ország emberi jogi helyzetét.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Svájci diszkótragédia: öt éve volt utoljára biztonsági ellenőrzés a bárban
Trump: Nem lehet választásokat tartani Venezuelában
Jöhet az amerikai beavatkozás? Iránban legalább 35 tüntetőt öltek meg már a hatóságok
24 óra leforgása alatt mindkét exférjét agyonlőhette egy nő Floridában
Meghalt Tarr Béla
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik