Fontos lépést tehetett Kim Dzsongun lánya az öröklés felé

Először tett látogatást a szent családi mauzóleumban Kim Dzsongun tinédzser lánya – írja az AP News. Szakértők szerint az eset megerősíti, hogy Kim Dzsue lehet az észak-koreai diktátor utódja.

Kim Dzsongun és lánya együtt töltötte a szilvesztert, majd újév napján közösen zarándokoltak el a mauzóleumba. A Koreai Munkapárt a közeljövőben tart kongresszust, elemzők már korábban felvetették, hogy ezen magas rangú tisztségviselővé nevezhetik ki a nagyjából 13 éves Kim Dzsuét.

A látogatásról az észak-koreai állami média számolt be, a felvételeken az látható, amint a lány szüleivel az első sorban áll, majd mélyen meghajol a phenjani Kumszuszan palotában. Itt van kiállítva Kim Dzsongun apjának és nagyapjának – azaz elődjeinek – bebalzsamozott holtteste. Kim Dzsongil 2011-es, Kim Ir Szen pedig 1994-es haláláig irányította az országot.

Kim Dzsue lehet a dinasztia következő uralkodója

Csöng Szöngdzsang, a dél-koreai Szecsong Intézet helyettes vezetője szerint a palota az észak-koreai rezsim legitimitását szimbolizáló hely, és a lány látogatása a kongresszus előtt politikai szempontból megfontolt lépés. A 41 éves Kim Dzsongun családja három generáció óta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 1948-as alapításától kezdődően irányítja az országot.

Szöngdzsang szerint a diktátor a kongresszuson a párt első titkári posztját, azaz a második legfontosabb tisztséget adhatja át lányának, igaz, más szakértők úgy vélik, ehhez túl fiatal lenne.

A kongresszus öt év óta az első ilyen jellegű esemény, célja az állami politika új irányvonalának kijelölése, valamint a tisztújítás. A pontos dátumot Phenjan nem közölte, a dél-koreai hírszerzés szerint viszont januárban vagy februárban tarthatják.

Nagyon fiatalon felbukkant a diktátor lánya

Kim Dzsue 2022 novembere óta szerepel az állami médiában, azóta számos eseményre, köztük katonai parádékra is elkísérte apját, 2025 szeptemberében még pekingi útján is ott volt mellette. Egyes szakértők szerint Kim Dzsongun őt tekintheti örökösének, fiatal kora és a férfiak által dominált észak-koreai hatalmi hierarchia tükrében azonban ezt többen kétségbe vonják.

Kim Dzsue korai felbukkanása mindenesetre meglepő volt, hiszen sem Kim Dzsongil, sem Kim Dzsongun nem szerepelt az állami médiában felnőtté válása előtt. A lány megismertetése a szélesebb közönséggel talán a közvélemény támogatásának megnyerését szolgálja.