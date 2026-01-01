Lányával szilveszterezett Kim Dzsongun, ezt üzente újévi beszédében

Kim Dzsongun felesége és lánya, Kim Dzsue társaságában szilveszterezett, akit sokan a leendő utódjának tartanak. Az észak-koreai diktátor az ország fővárosában található Rungnado Május Elseje Stadionban ünnepelt, az új év köszöntéseként pedig beszédet is mondott, amelyben egyebek mellett azt is belengette, hogy katonái idén több hadműveletben is részt vesznek majd külföldön – írja a helyi média beszámolói alapján a Guardian.

Észak-Korea titkosszolgálati értesülések szerint tavaly több ezer katonát küldött Oroszország számára, hogy segítsék mintegy 4 éve tartó háborúját Ukrajna ellen. Az ázsiai ország ezért cserébe vélhetően katonai felszerelést, gazdasági segítséget, élelmet és energiahordozókat kap ezért cserébe.

Újévi köszöntőjében Kim Dzsongun az „idegen földön” harcoló észak-koreai katonákat bátornak és hősiesnek nevezte, akik a nemzet becsületét védelmezik. Arra is utalást tett, hogy idén még több hasonló hadműveletben vehetnek részt, úgy fogalmazott „a jövőben figyelemre méltó tetteket fogtok végrehajtani a tengerentúli harcmezőkön.” Az oroszokat testvéri népnek nevezte, és azt állította, sérthetetlen szövetség köti össze Észak-Koreát Oroszországgal.