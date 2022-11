Akár a jövő diktátorát is láthatja a lányában Kim Dzsongun

Meglepetést keltett, hogy a kislányával együtt nézte végig a múlt pénteki rakétakísérletet az észak-koreai diktátor. Kim Dzsue valószínűleg a család második gyermeke, és azonnal elkezdtek spekulálni az elemzők: vajon ő lehet-e majd idővel az apja utóda az ország élén.

Kim Dzsongun személyesen tekintette meg Észak-Korea legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétájának legújabb tesztjét múlt pénteken. Ez még nem is lett volna különösebben érdekes, hiszen az ország vezetője rendszeresen jelen van az ilyen és ehhez hasonló kísérleteken, amikből idén ráadásul jutott rekordszámmal, az viszont azonnal felkeltette a világ érdeklődését, hogy felesége, Ri Szoldzsu mellett ott volt vele „szeretett lánya” is.

Az észak-koreai állami sajtó látványos képeket is közzétett arról, amint a diktátor és gyermeke kéz a kézben sétál az égbe tornyosuló, tömegpusztításra alkalmas fegyver közelében.

Természetesen rögtön be is indultak a találgatások, hogy Kim miért pont most mutatta be a nagyérdeműnek az eddig titkolt gyermekét, miért pont őt a feltételezett három közül, és egyáltalán mi köze van egy kislánynak egy elrettentésre szolgáló eseményen?

A második gyerek – valószínűleg

A dél-koreai titkosszolgálat az egyik parlamenti bizottság zárt ülésén arról tájékoztatta a törvényhozókat, hogy a felvételeken szereplő lány nem más, mint Kim Dzsongun második gyermeke, Kim Dzsue. Ezt onnan következtették ki, hogy korábbi hírszerzési jelentések szerint a lány magasabb és testesebb, mint a korosztályában a többiek.

100 százalékos biztonsággal egyébként azt sem lehet megállapítani, hogy a külvilágtól teljesen elszigetelt állam diktátorának hány gyermeke született, mert hivatalosan soha semmit nem közölnek róluk, de minden valószínűség szerint három. Úgy tudni, 2010-ben lett édesapa, felesége akkor egy fiút hozott világra, a felvételeken szereplő Kim Dzsue 2013-ban született, 2017-ben pedig ismét egy lánnyal bővülhetett a család.

Dennis Rodman, Kim Dzsongun leghíresebb amerikai barátja pont abban az évben járt Phenjanban, amikor Kim Dzsue születhetett, és ez egybecseng a kosaras később adott interjújával, amikor a Guardiannak arról beszélt, a tengernél töltöttek el néhány napot a vezető családjával, és ott volt velük egy csecsemő is.

A Kim dinasztiában, ha politikai okok miatt is, de hagyománya van annak, hogy a gyerekeket kiskorukban megóvják a rivaldafénytől. Kim Dzsongunt és édesapját is csak azt követően említették először az állami sajtóban, hogy betöltötték a 18-at. Éppen ezért is volt óriási meglepetés, hogy a diktátor szakított ezzel a tradícióval.

Női diktátor a jövőben?

Ebben a helyzetben mindenkinek átfutott az agyán az a forgatókönyv, hogy Kim Dzsongun talán a trónörököst látja a középső gyermekében. Ugyan ez akár még igaz is lehet, ám néhány közös fotó alapján elhamarkodott lenne ezt határozottan kijelenteni, ugyanakkor elvetni sem lehet ennek a lehetőségét.

Kim Dzsongun még csak 38 éves, és bár az utóbbi időben többször is keringtek olyan hírek róla, hogy aggasztó az egészségi állapota, még ha valami miatt az életét is veszítené, Kim Dzsue még legalább egy évtizedre lenne attól, hogy átvegye az apja helyét. Egyrészt azért, mert még kiskorú, másrészt pedig azért, mert a Kim családban a gyerekeknek próbálják mindig a legmagasabb szintű oktatást biztosítani, ennek az útnak pedig még jócskán az elején jár a lány.

Arról már inkább szó lehet, hogy Kim Dzsongun megpróbálhatja már most az utódjaként pozicionálni a gyermeket, hogy amikor eljön az idő, Kim Dzsue jelentős tapasztalattal a háta mögött, az észak-koreai elitből érkezve tudja majd irányítani az országot.

Erre ugyan nem tenne nagyobb összeget az elemzők többsége, mert Észak-Korea erősen patriarchális társadalom, a családból például egyedül Kim Dzsongun húga tölt be vezető szerepet a kormányban, de a változás gyenge szelét ugyanakkor az utóbbi időben néhol lehetett érezni az országban, ami okot adhat a spekulációkra.

Kim Dzsongun például korábban elismerte, hogy éhínség van, amit elődei soha nem vallottak volna be nyilvánosan. Bár a diktátor rengeteg mindenben ragaszkodik az örökségéhez, és a nemek közti egyenlőségről sem lehet beszélni az országban, a Donald Trumppal való egyezkedés jól mutatta, a diktátor képest akár 180 fokos fordulatra is, ha az élet azt kívánja. Így tehát nem teljesen lehetetlen az sem, hogy a lányára bízná az országot.

Ha viszont így lenne, jogosan merülhet majd fel a kérdés, miért nem a fiát jelölné erre a pozícióra, aki egyébként ráadásul a rendelkezésre álló információk szerint a család elsőszülött gyermeke. Sőt, mivel teljes hírzárlat van a gyerekekkel kapcsolatban, az is benne van a pakliban, hogy akár több fiúgyermeke is születhetett, akik szóba jöhetnek utódként.

Jól megtervezett színjáték is lehetett

Az elemzők úgy vélik, Kim Dzsongun az eddig talán legjobban megrendezett színjátékával otthonra és a határon túlra is egyszerre tudott közvetíteni egy erős üzenetet.

A KCNA hírügynökség beszámolójában részletesen írt arról, hogy a ballisztikus rakéták megvédik az országot a rá nehezedő külső nyomástól, így „a gyerekek soha nem fogják ismerni a háborút, és kék ég alatt élhetik le az életüket.” Az ebben a kontextusban mintaapának mutatkozó Kim díszletként is használhatta a saját lányát, aki láthatóan olyan nyugodtan sétált a hatalmas rakéta közelében, mintha az ő korában az lenne a világ legtermészetesebb dolga.

Kim Dzsongun és a stábja emellett elég egyértelműen tudtára adta a világnak azt is: a dinasztia és vele együtt a rakéták is maradnak a jövőben. Ezzel nemcsak egy esetleges belső ellenállásnak vagy az Észak-Koreában egyébként is elképzelhetetlen puccsnak vette elejét, hanem például az Amerikai Egyesült Államoknak is jelezte, esze ágában sincs megszabadulni a nukleáris fegyverektől.

A mostani fejlemények tökéletesen szemléltetik, mekkorát fejlődött az elmúlt egy évtizedben Kim Dzsongun propagandagépezete, hogyan vált egyre kifinomultabbá. A diktátor a kislánya bemutatásával ismét az emberibb oldalát igyekezett megmutatni, így miközben otthon őt és az akár Amerikát is elérő rakétát ünneplik, Washingtonban aggodalommal figyelhetik az angyali nyugalmat sugárzó, irányított üzenetet.