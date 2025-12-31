A Bondi Beach-i merényletről is megemlékeztek a szilveszteri tűzijátékon Sydney-ben

Fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlott idén Sydney világhírű szilveszteri tűzijátéka, miután december közepén fegyveres támadásban 15 ember, köztük három magyar származású személy vesztette életét egy hanuka alkalmából tartott rendezvényen – írja a Reuters.

A Bondi Beach városrészben történt tragédia volt az elmúlt 30 év legsúlyosabb tömeges lövöldözése Ausztráliában, amely sokkolta az országot és felerősítette az antiszemitizmus miatti aggodalmakat. A merénylet miatt több karácsonyi és szilveszteri programot lemondtak, különösen Bondi térségében, ahol a hagyományos ünneplés idén visszafogott volt.

A város vezetése azonban hangsúlyozta, hogy a közösség nem enged a félelemnek. Sydney főpolgármestere, Clover Moore szerint a szilveszteri ünnepség lehetőséget adott arra, hogy az emberek összefogjanak és reménnyel tekintsenek 2026-ra. Az esemény előtt egyperces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra, a Harbour Bridge nevű híd pedig fehér fényben ragyogott, és menórát vetítettek a pilléreire.

Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke kijelentette: a városnak meg kell mutatnia, hogy nem enged a terrornak, és nem hagyja, hogy megváltoztassa az életét.

A tűzijáték során mintegy 40 ezer pirotechnikai eszköz világította be a kikötőt, hét kilométeren át, az épületek és uszályok mentén, beleértve az ikonikus Harbour Bridge-et és az Operaházat. A rendezvényre több mint egymillió ember érkezett, a biztonságot pedig 3000 rendőr garantálta.