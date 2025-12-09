Lezuhant egy orosz óriásgép Moszkvától 200 kilométerre, nincsenek túlélők

Nincs túlélője az oroszországi ivanovói régióban kedden lezuhant katonai repülőgép katasztrófájának – jelentette be a szerencsétlenség okát vizsgáló bizottság.

Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre.

Bár a vizsgálat az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.

Az An–22 légcsavaros gázturbinás szállítógépet még a Szovjetunió idején fejlesztette ki az Antonov-tervezőiroda. Hosszú ideig a világ legnagyobb repülőgépe volt, 1965-ben repült először. 68 darabot gyártottak le belőle, amelyeket a Szovjet Légierő és az Aeroflot állított szolgálatba.