70 év után újranyithatják a bordélyházakat Franciaországban

A francia szélsőjobb egy olyan törvényjavaslat benyújtását tervezi, amely lehetővé tenné a prostituáltak számára a közös, cégszerű tevékenységet.

Marine Le Pen pártja azt szeretné, ha Franciaországban újra megnyílnának a prostituáltak által üzemeltetett bordélyházak.

A Politico arról írt, hogy a párt hamarosan benyújt egy törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a bordélyházak szövetkezetként való újranyitását – mondta Jean-Philippe Tanguy, a Nemzeti Tömörülés képviselője a francia médiának adott interjújában.

„A prostituáltak császárnők lennének a királyságukban”, fogalmazott Tanguy a francia RTL rádióállomásnak. Közölte, hogy már elkészített egy tervezetet, amelyet Le Pen is támogat.

Franciaországban 1946-ban betiltották a bordélyházakat. A hatályos francia törvények értelmében a prostituáltak továbbra is kínálhatják szolgáltatásaikat, de a Szocialista Párt által 2016-ban beterjesztett törvény 1500 eurós pénzbírsággal sújtja az ügyfeleket.

A felvetés felélesztette a vitát Franciaországban a prostitúció legalizálásáról. Hasonló vita bontakozott ki más EU-országokban is. Olaszországban például Giorgia Meloni kormánykoalíciójának politikusai szintén a bordélyházak újranyitását és a prostitúció szabályozását támogatják, de ezeket a javaslatokat egyelőre nem hajtották végre.