A FIFA-elnök annyira nyíltan udvarolt Trumpnak, hogy feljelentették etikai vétség miatt

Feljelentették Gianni Infantino FIFA elnököt a szervezet etikai bizottságánál. A Fairsquare nevű brit civil jogvédő szervezet szerint az elnök megsértette az alapszabályt és etikai kódexet is Donald Trump amerikai elnök körbeudvarlásával, a FIFA-nak és a szervezet alkalmazottainak ugyanis elvileg semlegesnek kéne maradniuk politikai kérdésekben.

A 444.hu a The Athletic cikke alapján azt írta, hogy a bejelentő szerint Infantino négy esetben sértette meg „nyilvánvalóan” a politikai semlegességi előírásokat.

A szervezet működésének alapjait lefektető statútumban az áll, hogy: „A FIFA semleges marad politikai és vallási kérdésekben”.

A szervezet etikai kódexe ezen felül rögzíti, hogy „(…) a kódex hatálya alá tartozó személyek politikailag maradjanak semlegesek (…) amikor kormányzati szervekkel akad dolguk.”

A Fairsquare felrótta, hogy a sportvezető október 9-én azt írta az Instagramra, hogy az elnök megérdemelte volna a Nobel-békedíjat.

Novemberben egy interjúban is tömjénezte, és barátjának nevezte Trumpot. Az is mondta, hogy meglepik a Trumpot érő kritikák és hogy Trump eddig „igen jó” elnöknek bizonyult, akit mindenkinek támogatnia kéne.

Múlt pénteken, az Egyesült Államokban tartott vébésorsoláson a FIFA a bejelentő szerint azzal foglalt politikai állást, amikor a Trump békedíjának átadása előtt levetített videóban arról esett szó, hogy az elnök hány háborúnak vetett sikeresen véget. Ugyanezen az eseményen Infantino a színpadon arról beszélt a mellette álló Trumpnak, hogy milyen „hihetetlen” módon ért el eredményeket a béketeremtésben és hogy Trump mindig számíthat a FIFA-elnök személyes támogatására.

Egy január 20-án az Instagramra posztolt videóját Ingantino azzal zárta, hogy „Együtt nemcsak Amerikát tesszük újra naggyá, hanem az egész világot is.”