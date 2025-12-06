Több mint 30 országra terjeszti ki a beutazási tilalmat a Trump-kormány

Több mint harminc országra terjeszti ki a beutazási tilalmat a Trump-kormány – jelentette be Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter. A kiterjesztés a kormány által júniusban bejelentett szabályozásra épül, ami 12 ország állampolgárainak megtiltotta, további 7 ország állampolgárai esetében pedig korlátozta az Egyesült Államokba való beutazást. Noem a héten a közösségi média felületein arról írt, hogy további országok is a tilalom hatálya alá kerülhetnek, írja a CNBC.

Ez a legújabb korlátozás azóta, hogy szerdán meglőtték a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében, az ügyben pedig egy afgán férfit vádoltak meg. Az amerikai kormány még aznap bejelentette, hogy válaszul a történtekre azonnali hatállyal felfüggeszti az afgán állampolgárok menedékkérelmeinek elbírálását, majd szigorította a korlátozásokat az eredeti utazási tilalomban szereplő 19 országra, amelyek között többek között Afganisztán, Szomália, Irán és Haiti is szerepel.

Noem csütörtök este interjút adott a Fox Newsnak, ahol szóba került a beutazási tilalom is, de nem árult el további részleteket, mondván,

Donald Trump amerikai elnök még gondolkozik azon, hogy melyik országokat vonják be a tilalomba.

„Ha [ezeken a helyeken] nincs stabil kormány, ha nincs olyan országuk, ami képes lenne fenntartani magát és megmondani nekünk, kik azok az emberek [akiket ellenőriznünk kéne], és segítenének ebben, akkor miért engednénk meg, hogy az ezekből az országokból érkező emberek idejöjjenek az Egyesült Államokba?” – kérdezte Noem a műsorban.

A Belbiztonsági Minisztérium a lapnak nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mikor léphet hatályba a frissített utazási tilalom, és mely országok kerülnek bele.