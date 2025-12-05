ausztriahalálos baleset
Nagyvilág

Országúti balesetben halt meg egy magyar férfi Ausztriában

24.hu
2025. 12. 05. 12:56
Az áldozat a lerobbant autóját akarta letolni az úttestről.

Egy 45 éves magyar férfi vesztette életét abban a balesetben, amely Ausztriában történt, az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között, nem messze a magyar határtól – közölte pénteken az osztrák rendőrség.

A közlemény szerint a magyar sofőr autója csütörtök este lerobbant a burgenlandi úton, ezért utasával, egy 28 éves férfival együtt le akarta tolni az úttestről. A mögöttük haladó 20 éves sofőr azonban nem vette észre őket, és autójával beléjük szaladt.

Az ütközés következtében a 45 éves férfi az autóval együtt az út menti mezőre sodródott. A balesetet sértetlenül átvészelő utasa megpróbált elsősegélyt nyújtani számára, de a sofőr a helyszínen meghalt – derül ki a közleményből.

A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították.

(MTI)

