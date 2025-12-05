emmanuel macronamerikaegyesült államokukrajna
Macron Amerikáról: Nincs bizalmatlanság

2025. 12. 05. 16:11
Nincs bizalmatlanság Európa és az Egyesült Államok között, mondta Emmanuel Macron egy nappal azután, hogy a Spiegel azt írta, van bizalmatlanság Európa és az Egyesült Államok között.

A Spiegel arról írt, hogy Macron figyelmezetete Volodimir Zelenszkijt, hogy Amerika cserbenhagyhatja az Oroszországgal zajló béketárgyalásokban, és a többi miniszterelnök is egyet értett abban, hogy Ukrajnát meg kell védeniük.

Az egység amerikaiak és európaiak között az ukrán ügyben létfontosságú. Ismét elmondom, hogy együtt kell dolgoznunk

– mondta Macron a Kínában tett látogatásán.

Közös vezetés

Üdvözöljük és támogatjuk az amerikai erőfeszítést a békéért. Az Egyesült Államoknak és Európának együtt kell vezetnie ezt a kezdeményezést

– tette hozzá.

Macron a Spiegel cikkében azt értette cserbenhagyás alatt, hogy az Egyesült Államok anélkül kényszerítheti Ukrajnát a területei átadására, hogy cserébe érdemi biztonsági garanciákat adna Oroszországgal szemben.

