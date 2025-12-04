Trump: Azt gondolom, Putyin vissza akar térni egy normális élethez

Donald Trump amerikai elnök nagyon jónak minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában tartott találkozóját – közölte az MTI.

Donald szerdán a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a moszkvai megbeszélést követően beszélt Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik arról a benyomásukról számoltak be, hogy az orosz elnök le akarja zárni a háborút.

Azt gondolom, hogy Putyin vissza akar térni egy normális élethez és szeretne kereskedni az Egyesült Államokkal, ahelyett, hogy katonák ezreit veszítené el minden héten

– fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy azt nem tudja, ténylegesen mire vezet majd a keddi egyeztetés Moszkvában.

A Moszkva reakciójával kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint Moszkva nem akar kompromisszumot, Donald Trump úgy reagált:

Nem tudom, a Kreml mit csinál.

Ukrajna pozíciójával kapcsolatban Trump úgy fogalmazott, hogy Kijevvel jó egyezséget sikerült kidolgozni, megjegyezte ugyanakkor, hogy a megállapodáshoz két félre van szükség. Egyben azt a véleményét is kifejezte, hogy Volodimir Zelenszkij február végi, hírhedté vált washingtoni látogatása idején alkalmasabb lett volna az idő megkötni az egyezséget a háború lezárásáról. „Most számos dolog mutat az ellenükben” – fűzte hozzá az amerikai elnök Ukrajna helyzetére utalva.