Komoly politikai tétje van annak, hogy a fitneszedzőből lett konteókirálynő látványosan hátat fordított Trumpnak

Ritka pillanatnak lehettek tanúi azok, akik november 16-án bekapcsolták a CNN State of the Union című műsorát: egy politikus nyilvánosan bocsánatot kért.

Őszintén sajnálom, hogy hozzájárultam a mérgező politikai környezet kialakulásához. Tudom, hogy ez sokat ártott az országunknak

– jelentette be Marjorie Taylor Greene, aki egészen mostanáig Donald Trump egyik leglojálisabb és legradikálisabb támogatójának számított.

Georgia állam 14-es választókörzetének képviselője a Trump második beiktatása óta eltelt tíz hónapban több ponton sem értett egyet az elnökkel: kritizálta az Irán elleni légitámadás, Izrael támogatása, valamint a nagy techcégek megregulázásának hiánya miatt, de az igazi törést Jeffrey Epstein okozta.

A vad összeesküvés-elméleteket terjesztő, szélsőjobboldali Greene keményen elítélte Trumpot amiatt, hogy vonakodott teljes körűen nyilvánosságra hozni a kiskorúak megerőszakolásával és emberkereskedelemmel vádolt – továbbá az elnökkel jó kapcsolatot ápoló – üzletember ügyével kapcsolatos iratokat.

Greene – demonstrálva, hogy melyik oldalon áll – Epstein áldozataival együtt jelent meg a képviselőházban, hogy szavazást kényszerítsen ki az iratok kiadásáról. Ezt végül meg is szavazták, és miután a szenátus is elfogadta, Trump alá is írta a jogszabályt – ennek ellenére, úgy tűnik, hogy a MAGA-mozgalom egyik arcának tekintett Greene-nel való kapcsolata menthetetlenül megromlott. A politikus ugyanis bejelentette, hogy 2026 januárjában, jóval idő előtt, lemond a képviselőségről.

Az üzleti életből a politikai radikalizmusba