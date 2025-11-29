Ukrán csapás miatt lángba borult Dél-Oroszország legnagyobb olajfinomítója

Az ukrán hadsereg közlése szerint péntek éjszaka csapást mért az afipszkiji kőolajfinomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

Helyiek által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az olajfinomító területén.

A major fire broke out at Russia’s Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai after a reported air attack. The facility processes up to 6 million tons of oil a year. The previous strike on the refinery occurred on 26 September.

Az orosz TASZSZ hírügynökség dél után valamivel arról számolt be, hogy a tüzet eloltották, a létesítmény területén található néhány műszaki berendezés megrongálódott, de tartályok nem. Személyi sérülés nem történt.

Az afipszkiji olajfinomító rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak, mivel alig kétszáz kilométerre van a frontvonaltól. A finomítót szeptember 26-án, előtte pedig augusztusban kétszer is támadás érte.

Az MTI szerint az olajipari létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az orosz erők dízelolaj- és kerozinellátásában. Az afipszkiji üzem adja Oroszország olajfinomítási termelésének 2,1 százalékát, évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel.

Szombat hajnalban leállt a világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése. A CPC fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját ukrán dróntámadások rongálták meg.