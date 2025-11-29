orosz-ukrán háborúolajolajfinomító
Nagyvilág

Ukrán csapás miatt lángba borult Dél-Oroszország legnagyobb olajfinomítója

admin Dienes Gábriel
2025. 11. 29. 13:14

Az ukrán hadsereg közlése szerint péntek éjszaka csapást mért az afipszkiji kőolajfinomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

Helyiek által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az olajfinomító területén.

Az orosz TASZSZ hírügynökség dél után valamivel arról számolt be, hogy a tüzet eloltották, a létesítmény területén található néhány műszaki berendezés megrongálódott, de tartályok nem. Személyi sérülés nem történt.

Az afipszkiji olajfinomító rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak, mivel alig kétszáz kilométerre van a frontvonaltól. A finomítót szeptember 26-án, előtte pedig augusztusban kétszer is támadás érte.

Az MTI szerint az olajipari létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az orosz erők dízelolaj- és kerozinellátásában. Az afipszkiji üzem adja Oroszország olajfinomítási termelésének 2,1 százalékát, évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel.

Szombat hajnalban leállt a világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése. A CPC fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját ukrán dróntámadások rongálták meg.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán elmagyarázta a saját elképzeléseit az orosz-ukrán háború rendezéséről
Nyilvános WC-n támadta meg a medve a japán férfit
A nap legfontosabb hírei - 2025.11.28.
Macron nagyon eltiltaná a diákokat a mobiltelefontól a középiskolában
Orbán: Még nem tudják a pestiek, de ha a baloldalra szavaznak, ők fognak a legrosszabbul járni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik