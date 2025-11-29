Ukrán dróncsapás miatt leállt az olajexport egy orosz kikötőben

Leállt a világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton, mert ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját, közölte a vállalat.

Maritime drones managed to destroy one of the three oil loading berths of the Caspian Pipeline Consortium in the Novorossiysk area, according to the CPC. The CPC press service reported that oil shipments have been suspended. In addition, it is reported that the Russian shadow… pic.twitter.com/Ep9puv714j — kolibri.93 (@viktorikolibri) November 29, 2025

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.

A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil. A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.

Egy péntek éjszakai ukrán csapás következtében lángba borult Dél-Oroszország legnagyobb olajfinomítója is. (via MTI)