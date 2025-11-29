drónfekete-tengerorosz-ukrán háború
Nagyvilág

Ukrán dróncsapás miatt leállt az olajexport egy orosz kikötőben

admin Dienes Gábriel
2025. 11. 29. 12:53

Leállt a világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton, mert ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját, közölte a vállalat.

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.

A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil. A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.

Egy péntek éjszakai ukrán csapás következtében lángba borult Dél-Oroszország legnagyobb olajfinomítója is. (via MTI)

