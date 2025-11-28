Kevés a pénz, Nagy-Britannia számba veszi azokat a nagykövetségeit, diplomáciai ingatlanait, amiket eladhatna

Nagy-Britannia globális diplomáciai jelenléte jelentősen csökkenhet, írja a Politico, a szigetország ugyanis nehéz gazdasági helyzetén többek között azzal igyekszik segíteni, hogy eladja a nagykövetségeinek és a külföldi diplomáciai épületeinek jelentős részét.

A héten közzétett brit költségvetési dokumentumok szerint a Külügyminisztérium „racionalizálja” mintegy 6500 ingatlanból álló portfolióját annak érdekében, hogy „felszabadítható eszközökhöz” jusson.

A dokumentum konkrétan megtakarítási lehetőségként említi az olyan „drága helyszíneket, mint például New York”. Az ottani ingatlankészlethez tartozik többek között egy 12 millió fontot, azaz több mint 5 milliárd forintot érő luxuslakás, amelyet 2019-ben diplomatáknak vásároltak, hogy segítsék a Brexitet követő kereskedelmi megállapodások tárgyalását az Egyesült Államokkal.

A Külügyminisztérium akkor azt nyilatkozta, hogy a „lehető legjobb ajánlatot” fogadták el a hét hálószobás lakásért, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének teljes 38. emeletét elfoglalja és amelyben könyvtár, hat fürdőszoba is található.

Idén év elején a brit kiadásfelügyeleti szervek, a Nemzeti Ellenőrzési Hivatal (NAO) és a parlament Költségvetési Bizottsága (PAC) komoly aggodalmakat fogalmaztak meg Nagy-Britannia tengerentúli diplomáciai ingatlanjainak rossz állapota miatt. Az ingatlanok közül 933 kapott rossz minősítést. Az FCDO becslései szerint 450 millió fontba kerülne csak a karbantartási elmaradások pótlása.

A lap megjegyzi, hogy a kormány már korábban is támadások kereszttüzébe került annak a nemzetközi segélyezési költségvetésnek a megnyirbálása miatt, amelyből egyebek mellett a BBC World Service finanszírozását is végzik.