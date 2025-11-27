Cápatámadásban meghalt egy turista egy ausztrál strandon

Cápatámadásban meghalt egy svájci turista, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy szörfözők körében népszerű strandon Kelet-Ausztrália tengerpartján – írja az MTI.

A Port Macquarie város közelében levő Crowdy Bay nemzeti park területéről riasztották a mentőket csütörtökön kora reggel, miután egy cápa megharapott két embert

– közölte Új-Dél-Wales szövetségi állam rendőrsége.

Egy svájci férfit kórházba vittek

A tájékoztatás szerint egy huszonéves nő a helyszínen életét vesztette, és egy hasonló korú férfit válságos állapotban szállítottak kórházba.

A rendőrség azt közölte, hogy az áldozatok ismerték egymást.

A svájci külügyminisztérium megerősítette, hogy mindkét áldozat svájci állampolgár.

Életmentő szemtanú

Az új-dél-walesi mentőszolgálat vezetője elmondta, egy szemtanú a strandon elsősegélyben részesítette a sérült férfit a segítség megérkezéséig, amivel feltehetően megmentette az életét.

A strandot lezárták, és a hatóságok próbálják megállapítani, milyen cápafaj támadhatott. Csapdákat is elhelyeztek a vízben abban a reményben, hogy elfoghatják az állatot.

Ausztráliában legutóbb két hónappal ezelőtt ölt meg egy cápa egy szörföző férfit egy Sydney melletti strandon.