Cápatámadásban meghalt egy turista egy ausztrál strandon

Cápatámadásban meghalt egy svájci turista, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy szörfözők körében népszerű strandon Kelet-Ausztrália tengerpartján – írja az MTI.
A Port Macquarie város közelében levő Crowdy Bay nemzeti park területéről riasztották a mentőket csütörtökön kora reggel, miután egy cápa megharapott két embert
– közölte Új-Dél-Wales szövetségi állam rendőrsége.
Egy svájci férfit kórházba vittek
A tájékoztatás szerint egy huszonéves nő a helyszínen életét vesztette, és egy hasonló korú férfit válságos állapotban szállítottak kórházba.
A rendőrség azt közölte, hogy az áldozatok ismerték egymást.
A svájci külügyminisztérium megerősítette, hogy mindkét áldozat svájci állampolgár.
Életmentő szemtanú
Az új-dél-walesi mentőszolgálat vezetője elmondta, egy szemtanú a strandon elsősegélyben részesítette a sérült férfit a segítség megérkezéséig, amivel feltehetően megmentette az életét.
A strandot lezárták, és a hatóságok próbálják megállapítani, milyen cápafaj támadhatott. Csapdákat is elhelyeztek a vízben abban a reményben, hogy elfoghatják az állatot.
Ausztráliában legutóbb két hónappal ezelőtt ölt meg egy cápa egy szörföző férfit egy Sydney melletti strandon.