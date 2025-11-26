Tajvan AI-jal és új légvédelmi pajzzsal védekezne

39,85 milliárd amerikai dollár értékű védelmi költségvetést tervez a következő nyolc évre Tajvan, melynek célja a sziget védelmi képességeinek megerősítésére – számolt be róla a portfolio.hu. Laj Csing-tö tajvani elnök szerdai bejelentése szerint a fejlesztések központi eleme az új, T-Dome névre keresztelt alacsony, közepes és nagy magasságú légvédelmi rendszer. Ez az izraeli Vaskupola mintájára készül, de döntéstámogatásra és felderítésre mesterséges intelligenciát is használ majd: valós idejű fenyegetés-előrejelzést, harctéri vizualizációt és parancsnokok részére szóló ajánlásokat is adhat majd az AI.

a T-Dome kiépítéséhez a hadsereg bővíteni fogja a légvédelmi és ballisztikus rakétakészletét és integrálja azokat az előrejelző radarrendszerekkel. Páncéltörő rakétarendszerek, pilóta nélküli egységek és precíziós lőszerek beszerzését is tervezik az Egyesült Államokkal együttműködve.

A 2026-tól 2033-ig tartó különleges költségvetés tervezetéről a kabinet jóváhagyása után a szavazhat majd a törvényhozás. Ha megvalósul, a védelmi célú fejlesztés a GDP-t is növelni fogja várhatóan 400 milliárd tajvani dollár értékben és közel 90 ezer munkahelyet is teremt majd.

Mint ismert, Kína régóta hangoztatja: nem ismeri el Tajvant független államként, mely állandó fenyegetést jelent a szigetországra nézve. Legutóbb Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott hétfői telefonbeszélgetésében hangsúlyozta Kína és Tajvan „újraegyesítésének” fontosságát.