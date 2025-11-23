Rubio: Óriási előrelépést tettünk a béke felé, az amerikai elnök meglehetősen elégedett

Azt követően, hogy az eddigi talán legproduktívabb egyeztetésnek nevezte a mai találkozót Marco Rubio amerikai külügyminiszter, vasárnap este elárult még néhány részletet a sajtónak az ukránokkal folytatott genfi találkozóról.

A BBC tudósítása szerint Rubio hangsúlyozta, bár hetek óta zajlanak az egyeztetések, az elmúlt 96 órában felgyorsultak az események. Azt mondta, nagyon jó napot zártak ma, és tárgyalópartnereivel óriási előrelépést tettek az ukrajnai háború befejezése felé. A diplomata kifejtette, hogy a mai nap legfőbb célkizűtése az volt, hogy áttekintsék a sokat vitatott 28 pontos béketervet, és megpróbálják leszűkíteni a kört, hogy a pontok közül melyek még a nyitott kérdések. Ebben szerinte sikert értek el, de emlékeztetett, hogy a végső szó az országvezetőké lesz majd. Addig is dolgozniuk kell tovább.

A sajtó képviselői érdeklődtek Rubiónál, hogy melyek ezek a bizonyos nyitott kérdések, de a politikus erre nem akart válaszolni, mint mondta, túl kényes a pillanat most ehhez.

Néhány vitatott pont a szemantikán alapul, mások magasabb szintű döntéseket és konzultációt igényelnek. Megint másoknál pedig egyszerűen több időre van szükség a kidolgozáshoz

– mondta.

Kitért arra is, hogy a nap folyamán Donald Trump közzétett egy bejegyzést, amiben hálátlansággal vádolta az ukránokat, felróva nekik, hogy semmiféle hálát nem mutattak az Egyesült Államok felé a béketeremtési folyamatok során. Azóta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, és az ő jobbkeze, Andrij Jermak is külön köszönetet mondott Trumpnak. Rubio azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy Trump posztjának megjelenése óta beszélt az amerikai elnökkel, aki jelen pillanatban

meglehetősen elégedett

azzal kapcsolatban, ahogy a folyamatok állnak.

A külügyminiszter végül arról ejtett pár szót, hogy a háború befejezésének kulcsa, hogy olyan kondíciók mentén zárják le a konfliktust, amiknek eredményeként Ukrajna biztonságban érezheti magát. Rubio szerint ebben a kérdésben is sikerült ma előrelépni.