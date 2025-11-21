Korrupciós botrány gyengíti Zelenszkij helyzetét – egyes szálak Moszkváig vezethetnek

Az ukrán korrupcióellenes hatóság, a NABU az ország legmagasabb köreihez vezető bűnszervezetre derített fényt a napokban. Az ügy érinti az Energoatom nevű szervezetet, amely három atomerőművet üzemeltet, így az ország energiatermelő kapacitásának a fele fölött rendelkezik. A NABU 15 hónapos nyomozása kiderítette: bennfentesek 10–15 százalékos „megvesztegetési pénzt” kaphattak az Energoatom ügyfeleitől. Ha a partnerek nem fizettek, levették őket a jóváhagyott ügyfelek listájáról, sőt még azokat a szolgáltatásokat sem fizették ki nekik, melyeket elvégeztek az Energoatomnak. A NABU szerint a bűnszövetkezet tagjai – akik között miniszterek is akadtak a vád szerint – akár százmillió dolláros illegális jövedelemre is szert tehettek.

A mostani botrány külpolitikai hatása a lehető legrosszabb

– mondta Bendarzsevszkij Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a 24.hu-nak. Szerinte Volodimir Zelenszkij elnök pozíciói meggyengültek, és „a katonai kudarcokkal együtt azt a benyomást keltik, hogy az ukrán hatalom az összeomlás szélén van”.

Kvartal 95

A bűnszervezet vezetője a gyanú szerint Timur Mindics volt, aki régi barátja és üzletfele Zelenszkijnek. Mindics társalapítója – más források szerint: „csak” társtulajdonosa – volt annak a tévés produkciós cégnek, melyet Zelenszkij hozott létre, mielőtt belefogott volna a politikába.