Korrupciós botrány gyengíti Zelenszkij helyzetét – egyes szálak Moszkváig vezethetnek

Ozan KOSE / AFP
admin Szegő Iván Miklós
2025. 11. 21. 15:04
Ozan KOSE / AFP
Az ukrán korrupcióellenes hatóság az ország legmagasabb köreihez vezető bűnszervezetet derített fel. A százmillió dollárnyi vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítottak között két, immár megbukott miniszter és Zelenszkij elnök egyik barátja is szerepel. Az ügynek Moszkváig érő szálai is lehetnek. „A mostani botrány külpolitikai hatása a lehető legrosszabb” – mondta Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő a 24.hu-nak. Szerinte Zelenszkij pozíciói meggyengültek, és „a katonai kudarcokkal együtt azt a benyomást keltik, hogy az ukrán hatalom az összeomlás szélén van”.

Az ukrán korrupcióellenes hatóság, a NABU az ország legmagasabb köreihez vezető bűnszervezetre derített fényt a napokban. Az ügy érinti az Energoatom nevű szervezetet, amely három atomerőművet üzemeltet, így az ország energiatermelő kapacitásának a fele fölött rendelkezik. A NABU 15 hónapos nyomozása kiderítette: bennfentesek 10–15 százalékos „megvesztegetési pénzt” kaphattak az Energoatom ügyfeleitől. Ha a partnerek nem fizettek, levették őket a jóváhagyott ügyfelek listájáról, sőt még azokat a szolgáltatásokat sem fizették ki nekik, melyeket elvégeztek az Energoatomnak. A NABU szerint a bűnszövetkezet tagjai – akik között miniszterek is akadtak a vád szerint – akár százmillió dolláros illegális jövedelemre is szert tehettek.

A mostani botrány külpolitikai hatása a lehető legrosszabb

– mondta Bendarzsevszkij Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a 24.hu-nak. Szerinte Volodimir Zelenszkij elnök pozíciói meggyengültek, és „a katonai kudarcokkal együtt azt a benyomást keltik, hogy az ukrán hatalom az összeomlás szélén van”.

Kvartal 95

A bűnszervezet vezetője a gyanú szerint Timur Mindics volt, aki régi barátja és üzletfele Zelenszkijnek. Mindics társalapítója – más források szerint: „csak” társtulajdonosa – volt annak a tévés produkciós cégnek, melyet Zelenszkij hozott létre, mielőtt belefogott volna a politikába.

