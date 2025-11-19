védelmi iparjohn healeykémhajóPutyin
Látunk titeket! – üzeni a brit védelmi miniszter Putyinnak

2025. 11. 19. 13:59
Kemény üzenetet küldött John Healey brit védelmi miniszter Vlagyimir Putyin orosz elnöknek egy ma tartott sajtótájékoztatón, miután kiderült, hogy egy, a brit vizek határán tartózkodó orosz hajó lézerrel zavarta meg a Brit Királyi Légierő felderítő gépeinek pilótáit, melyek a hajó tevékenységét monitorozták  – közölte az Independent.

Azt üzenem Oroszországnak és Vlagyimir Putyinnak, hogy látunk titeket! És tudjuk, mit csináltok!

– monda a védelmi miniszter, majd hozzátette, a Yantar nevű orosz kémhajó idén már másodszor lépett brit fennhatóságú vizekre. Healey szerint a jármű „része egy nagyobb orosz flottának, és célja a britek és a velük szövetséges országok tenger alatti infrastruktúrájának károsítása”.

„Amint brit vizekre lép a kémhajó, követjük, elrettentjük és azt üzenjük Putyinnak: készen állunk!” – tett hozzá. Szerinte az Egyesült Királyságnak fel kell lépnie és erőt kell sugároznia az egyre kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé váló világban. Felidézte: az elmúlt évben Európa légterét elárasztották a betörő drónok, az oroszok kétszer annyi NATO légtérsértést követtek el, mint tavaly és csak a brit védelmi rendszert érintően 90 ezer kibertámadást regisztráltak.

A Putyin számára küldött fenti figyelmeztetésre azt követően került sor, hogy egy, a brit képviselők által jegyzett új jelentés lesújtó képet festett arról, mennyire áll készen Nagy-Britannia egy esetleges nagyobb támadásra. Mindemellett Healey azt is bejelentette: országa minimum 13 új lőszert és robbanószert előállító gyárat tervez építeni a közeljövőben.

