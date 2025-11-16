Kiesett egy kétéves kisfiú egy toronyház huszadik emeletéről New Jersey-ben

Szörnyethalt egy kétéves kisfiú New Jersey-ben, miután kiesett egy huszadik emeleti lakás ablakán – számol be a People. A helyi hatóságokhoz a reggeli órákban érkezett a bejelentés a newark-i Elizabeth Towers toronyháznál történt balesetről.

A szomszédok, akik jó viszonyt ápolnak az érintett családdal, megrendüléssel fogadták a sokkoló hírt. Az épületben több család is rácsokat szereltetett az ablakokra az utóbbi időben, hogy megakadályozzák az ilyen baleseteket. Több lakó elmondása alapján a toronyház már jó ideje megérett a felújításra, így már a nyílászárók sem olyan biztonságosak, mint kellene.

Nagyon szerettem, teljesen letaglózott. Megszakad a szívem. Pár napja még együtt játszottunk

– nyilatkozta az érintett család egyik szomszédja a kisfiúról.

A baleset pontos körülményeit illetően a helyi hatóságok jelenleg is nyomoznak.