Pornográf fotók készítésével zsarolt egy férfi egy 12 éves kislányt

Egy felnőtt férfi súlyosan visszaélt egy iskolás lány bizalmával az interneten: olyan tartalmakat kért tőle, amelyek a kiskorú húgáról készültek, majd később ezekkel a felvételekkel zsarolni kezdte a lányt – írta meg a paraméter.sk.

A magyar nyelvű szlovákiai portál információi szerint az áldozat egy 12 éves magyarországi kislány, a 21 éves gyanúsított viszont a rimaszombati járás egyik magyarlakta településéről származik. A lap úgy tudja, hogy az ügyet először a magyar hatóságok kezdték vizsgálni, majd az ott szerzett adatok alapján átadták a vizsgálatot a rimaszombati rendőröknek.

A szlovák hatóságok otthonában tartóztatták le a férfit, aki az édesapjával és a fiatalabb testvérével él egy szociális bérlakásban a konkrétan meg nem nevezett falu szélén.

A Noviny.sk videóriportban számolt be a bűntényről, és saját forrásaikra hivatkozva elmondták: a férfi egy közösségi oldalon lépett kapcsolatba a sértettel, a kislány az ő kérésére küldött át felvételeket a saját húgáról, amelyek miatt később a gyanúsított zsarolni kezdte. „A rimaszombati nyomozók a gyermekek jogait sértő pornográf anyagok előállításának bűntette és zsarolás miatt gyanúsították meg a férfit” – közölte a portállal Nikola Zabková rendőrségi szóvivő.

A riportban a gyanúsított apja telefonon azt közölte: nem ismeri a részleteket. A lapnak sem a gyanúsított ügyvédje, sem a rendőrség nem árult el további részleteket.

A helyiek szerint a férfi inkább visszahúzódó természetű.

A gyanúsított jelenleg előzetes letartóztatásban van, és a gyermekek jogait sértő pornográf anyagok előállításával gyanúsítják – írja a Noviny.sk