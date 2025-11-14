Húsz iskola teljes modernizációját támogatja a kormány, a legkorszerűbb oktatási eszközökkel

Húsz katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban, a legkorszerűbb oktatási eszközök beszerzésével, és több mint száz tanár továbbképzésével – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Bejrútban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hungary Helps projektátadó ünnepségén közölte, hogy Magyarország büszke ezeréves keresztény államiságára, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztények iránt világszerte.

Méltatta a libanoni katolikus közösséget, amelynek a szavai szerint rendkívül fontos szerepe van a helyi társadalomban, hiszen iskoláik, kórházaik és szociális intézményeik mindenki előtt nyitva állnak, vallási hovatartozástól függetlenül.

Tudatta, hogy Magyarország ezért lehetőségeihez mérten hozzá is járul ezen tevékenységhez, az elmúlt években 41 projektet valósítottak meg az országban csaknem 20 millió dollár értékben, egyebek között részt vettek 63 templom újjáépítésében is.

Most pedig történelmi jelentőségű eseményhez érkeztünk el, együttműködésben Magyarország egyik vezető HR-szolgáltató vállalata, a Prohuman, a Hungary Helps Ügynökség és a libanoni katolikus iskolák tanácsa között. És ennek keretében a legmodernebb, csúcstechnológiás oktatási eszközöket biztosítjuk csaknem háromezer diáknak húsz libanoni katolikus iskolában, több mint száz tanár kiképzésével, akik majd továbbadják a tudásukat

– jelentette be.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy emellett továbbra is évi ötven libanoni hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, és a program népszerűségét jól mutatja a többszörös túljelentkezés.

Valamint leszögezte, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett a libanoni keresztény közösségek támogatása mellett, hogy sikeresek lehessenek ott, ahol évezredek óta otthon vannak.

(MTI)