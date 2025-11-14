Szijjártó: Ha így tiltják be az orosz gázt, Magyarország perelni fog

Magyarország jogi lépéseken gondolkodik az orosz gázvásárlás európai uniós tilalma miatt, jelentette be Szijjártó Péter Luxemburgban. A külügyminiszter az energiáért felelős miniszterek találkozója közben közölte az Euractivval, hogy pert akarnak indítani.

Ez nagy botrány, és át kell gondolnunk, hogy jogi lépéseket teszünk-e.

– mondta Szijjártó a lap szerint.

Egyértelmű megsértése az Európai Unió szerződéseinek.

– tette hozzá. A külügyminiszter most az egyik bejelentett törvényjavaslatról beszél, ami sima minősített többséggel tiltaná be az orosz gáz vásárlását az EU-ban. Mivel ehhez csak a tagállamok 55 százalékának szavazata kell (úgy, hogy lefedjék az EU lakosságának 65 százalékát), Magyarország és Szlovákia együtt sem tudják azt megvétózni.

Szijjártó szerint a probléma az, hogy ezek szankciók, nem kereskedelmi lépések, szankciókat pedig nem lehet minősített többséggel meghozni, hiszen a külpolitikában vétójog ban. A legtöbb elemző szerint egyébként a magyar per jó esélyekkel indulna a bíróságon, pont emiatt.

A dán energiaügyi biztos szerint a lépés jogi alapja tiszta, Oroszország pedig nem megbízható kereskedelmi partner. Szerinte a kérdést már megválaszolta a tanács jogi szolgálata, de üdvözli a további lépéseket a tisztázásra.