Orbán a puccskísérlet miatt elítélt Bolsonaro fiával tárgyalt Washingtonban

Az MTI által kiadott kép tanúsága szerint Orbán Viktor valóban találkozott az elítélt Jair Bolsonaro fiával Washingtonban. Ahogy azt a 444 előzetesen megszellőztette, csütörtökön a miniszterelnök az Amerikában önkéntes száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval tárgyalt, amihez csatlakozott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János közlekedési miniszter is.

Jair Bolsonarót, Brazíliai egykori elnökét idén szeptemberben ítélte 27 év és három hónap börtönbüntetésre a legfelsőbb bíróság puccskísérlet vádjával. A volt államfő máig tagadja, hogy törvényt sértett volna, és politikai ellenfelei boszorkányüldözésének tartja az ellene felhozott vádakat.

A magyar és a brazil vezető között régóta jó a viszony, amit az is jelez, hogy 2024 februárjában Bolsonaro a magyar nagykövetségre menekült a letartóztatása elől, de két nap után távozott.