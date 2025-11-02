iránnukleáris létesítményújjárépítés
Irán újjáépíti az USA és Izrael által lebombázott nukleáris fejlesztési központjait

2025. 11. 02. 18:38
afp

Irán újjáépíti a júniusi amerikai és izraeli légicsapásokban megrongált nukleáris létesítményeit – közölte vasárnap Maszúd Peszeskján iráni elnök.

A kormány teljes erővel kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett, fiatal tudósainknak pedig megvan a szaktudásuk, hogy eltökélten továbbvigyék a nukleáris újjáépítést

– jelentette ki Peszeskján, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

Újfent hangsúlyozta, hogy az iszlám Köztársaság nem törekszik atomfegyverekre, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni.

Úgy fogalmazott, hogy a Nyugat ezzel ellentétes vádaskodásai hazugságok, amelyek az ország tudományos fejlődésének megtorpantását szolgálják. (MTI)

