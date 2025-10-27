Kémkedés miatt letartóztatták Erdogan fél éve már amúgy is bebörtönzött kihívóját

Kémkedés miatt indított nyomozást az isztambuli főügyészség a korábban már korrupciós vádak miatt tisztségéből felfüggesztett és bebörtönzött isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu ellen. Az ellenzéki politikus Recep Tayyip Erdogan elnök fő kihívójának számít; márciusban néhány nappal azelőtt tartóztatták le, hogy az Az ellenzéki Köztársasági Néppárt hivatalos elnökjelöltjeként mutatták be a 2028-as törökországi elnökválasztásra.

Az ellenzéki politikus március óta börtönben van, júliusban pedig az isztambuli főügyész megsértése és megfenyegetése miatt újabb börtönbüntetést szabtak ki rá.

A török állami hírügynökség, az Anadolu szerint Imamoglu mellett kampányfőnökét, Necati Özkant stratégiai is politikai kommunikációs tanácsadót, Merdan Yanardag újságírót, a kormánykritikus Tele1 tv vezetőjét, Melih Gecek üzletembert, az isztambuli önkormányzat korábbi technológiai koordinátorát szintén kémkedéssel vádolják, és utóbbi kivételével a bíró elrendelte letartóztatásukat.

A bíróság határozata szerint a „profitorientált bűnszervezet” célja kémkedés volt, nemzetközi támogatás megszerzése érdekében, valamint korrupciós bűncselekményeket is elkövettek Imamoglu elnökjelöltségének finanszírozása érdekében. A határozat szerint Özkan és İmamoglu megpróbáltak előnyre szert tenni a 2019-es választásokon azáltal, hogy hozzáfértek számos választópolgár közösségi médiás fiókjához és levelezéséhez. A vádlottak a határozat szerint katonai és politikai kémkedés bűncselekményében is részt vehettek. A vád szerint a tévés újságíró Yanardag a Tele1 csatornát eszközként használva hozta létre a kémkedési tevékenység médiarészlegét.

A kormányt bíráló Tele1 csatorna irányítását pénteken kémkedés vádja miatt állami kézbe vették.

A kémkedési ügy fővádlottja, akit a „profitorientált bűnszervezet” vezetőjének tart a hatság egy Hüseyin Gün nevű ember. A hatóságok szerint ő számos külföldi hírszerző tiszttel állt kapcsolatban, és utasításokat adott. A mostani letartóztatásokhoz a júliusban bebörtönzött Gün részletes feltáró vallómásának is köze van.