Meghalt egy magyar turista a Tátrában

24.hu
2025. 10. 25. 20:56

Belefulladt egy patakba egy 41 éves magyar férfi a Tátrában – írja a TASR szlovák hírügynökség.

A férfi október 24-én, pénteken reggel megcsúszott és bele esett az elmúlt időszak esőzési miatt megduzzadt Nagy-Tar-patakba, az erős áramlat pedig elsodorta.

A férfit szlovák és lengyel hegyi mentők kutyákkal, keresődrónnal és egy mobiltelefonok bemérésére alkalmas eszköz segítségével keresték, de rossz időjárási viszonyok miatt a holttestét csak másnap reggel, a patak vízszintjének apadásának és egy szemtanúnak köszönhetően találták meg.

