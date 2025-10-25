Meghalt egy magyar turista a Tátrában

Belefulladt egy patakba egy 41 éves magyar férfi a Tátrában – írja a TASR szlovák hírügynökség.

A férfi október 24-én, pénteken reggel megcsúszott és bele esett az elmúlt időszak esőzési miatt megduzzadt Nagy-Tar-patakba, az erős áramlat pedig elsodorta.

A férfit szlovák és lengyel hegyi mentők kutyákkal, keresődrónnal és egy mobiltelefonok bemérésére alkalmas eszköz segítségével keresték, de rossz időjárási viszonyok miatt a holttestét csak másnap reggel, a patak vízszintjének apadásának és egy szemtanúnak köszönhetően találták meg.