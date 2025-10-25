Donald Trump háborúhoz készülődik a venezuelai elnök szerint

Háborús készülődéssel vádolta Donald Trump amerikai elnököt Nicolás Maduro venezuelai elnök a BBC szerint. Ennek fő oka, hogy az amerikai elnök elrendelte: küldjék a Karib-tengerre a világ legnagyobb repülőgép-anyahajójaként számon tartott USS Gerald R Ford hadihajót. Ez egy időben akár 90 vadászgépet is képes szállítani. Ha a hajót valóban a Karib-tengerre telepítik, az az amerikai tűzerő jelentős mértékű növekedését jelenti a térségben.

Az Egyesült Államok a kábítószer-kereskedők elleni háború részeként nemrég tíz légicsapást hajtott végre a térségben tartózkodó különböző hajók ellen. Donald Trump ezzel párhozamosan azzal vádolta a venezuelai elnököt, hogy egy kábítószer-kereskedő maffia vezetője. Nicolás Maduro ezt visszautasította, ugyanakkor vélhetően attól tart, hogy az amerikai harci kapacitások emelésének célja, hogy Trump eltávolítása őt a hatalomból.

Az USA nem ismeri el Madurót Venezuela legitim vezetőjének. A legutóbbi, 2024-es választásokat széles körben nem tisztességesnek és nem szabadnak minősítették, Venezuela tényszerűen ugyanakkor viszonylag kis szerepet játszik a régionális kábítószer-kereskedelemben.

A Pentagon pénteken közölte, hogy a USS Gerald R Ford repülőgép-anyahajót az amerikai déli parancsnokság felelősségi területére telepítik, amely Közép- és Dél-Amerikát, valamint a Karib-térséget foglalja magában. A CNN értesülései szerint Trump fontolgatja, hogy Venezuelán belüli kokainlétesítményeket és kábítószer-kereskedelmi útvonalakat vegyen célba, de végleges döntést ebben az ügyben még nem hozott.

Az Egyesült Államok szeptember eleje óta több állítólagos drogkereskedő ellen katonai csapásokat hajtott végre. A legtöbb ilyen műveletre a dél-amerikai partok közelmében és a Karib–tengeren került sor, de október 21-én és 22-én a Csendes-óceánon is csapásokat hajtottak végre. Ezekben legalább negyvenhárom ember meghalt.

Az amerikai kongresszus demokrata és republikánus tagjai egyaránt aggályokat fogalmaztak meg a csapások jogszerűségével kapcsolatban, és vitatták Trumpnak az ilyen csapások elrendelésére vonatkozó önálló jogkörét.