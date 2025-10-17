Trump kurtizánjának nevezték Melonit az egyiptomi békecsúcs után

Giorgia Meloni visszaszólt az Olaszország legnagyobb szakszervezetét vezető Maurizio Landininek, miután az Donald Trump „kurtizánjának” nevezte őt.

A CGIL szakszervezet a gázai tűzszüneti megállapodás előtt számos palesztinbarát tüntetést szervezett, Landini pedig kedden egy tévéinterjúban minősítette az olasz miniszterelnököt, egy nappal azután, hogy a világ vezetői, köztük Meloni részt vette az egyiptomi békecsúcson.

A Guardian szerint Landini azzal vádolta Melonit, hogy valójában „egy ujját sem mozdította” a gázai béke érdekében, szerepét csak „Trump udvarhölgyének eljátszására” korlátozta.

Szerencsére az olasz állampolgárok az utcára vonultak, hogy megvédjék az ország méltóságát és becsületét

– fogalmazott a szakszervezeti vezető

Meloni csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, hogy Landinit „nyilvánvalóan egyre súlyosabb neheztelés gyötri, (amit meg tudok érteni)”. Ezután megosztotta a „kurtizán” szó szótári definícióját is.

Azt hiszem, mindenki ismeri a szó leggyakoribb jelentését, de azok kedvéért, akik esetleg nem, közzéteszem a legelső definíciót, amelyet egy gyors internetes kereséssel találtam

– közölte Meloni, és egy képernyőképet tett közzé, amelyen ez állt: „Könnyű erkölcsű nő, heteroszexuális; eufemizmus, prostituált.”

Meloni szerint baloldali ellenfelei évtizedekig kioktattak mindenkit a nők iránti tiszteletről, hogy aztán „prostituáltnak nevezve” kritizáljanak egy nőt.

A bejegyzésre válaszul Landini azzal érvelt, hogy nem szexista sértésnek szánta, amit mondott, a kifejezést egyértelműen a „Trump lakája” értelemben használta.

Meloni régóta törekszik baráti kapcsolatra az amerikai elnökkel. Egyiptomi beszédében Trump is, mint az eseményen részt vevő egyetlen nőhöz, Melonihoz fordult, és „gyönyörűnek” nevezte.

Az Egyesült Államokban ez a politikai karriered végét jelentené. De vállalom a kockázatot. Nem bánod, ha azt mondom, gyönyörű vagy? Mert valóban gyönyörű vagy

– fokozta a bókokat Trump.